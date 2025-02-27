Владельцу АЗС в Дагестане, где при взрыве погибли 13 человек, продлили арест

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Владельцу дагестанской АЗС на месяц продлили домашний арест
Владельцу дагестанской АЗС на месяц продлили домашний арест Фото:
новость из сюжета
На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

Марату Джанхуватову, владельцу АЗС в Дагестане, где при взрыве погибли 13 человек, продлили домашний арест до 27 марта. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.

«Советский районный суд Махачкалы продлил домашний арест Джанхуватова на один месяц, то есть до 27 марта», — заявила Зарема Мамаева в беседе с РИА Новости. Против Джанхуватова возбуждено уголовное дело б оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент на АЗС произошел 27 сентября 2024 года на федеральной трассе на окраине Махачкалы. В результате взрыва и последующего возгорания погибли 13 человек, 11 получили травмы. Изначально Джанхуватов был заключен под стражу, но позднее его перевели под домашний арест.

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Марату Джанхуватову, владельцу АЗС в Дагестане, где при взрыве погибли 13 человек, продлили домашний арест до 27 марта. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева. «Советский районный суд Махачкалы продлил домашний арест Джанхуватова на один месяц, то есть до 27 марта», — заявила Зарема Мамаева в беседе с РИА Новости. Против Джанхуватова возбуждено уголовное дело б оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Инцидент на АЗС произошел 27 сентября 2024 года на федеральной трассе на окраине Махачкалы. В результате взрыва и последующего возгорания погибли 13 человек, 11 получили травмы. Изначально Джанхуватов был заключен под стражу, но позднее его перевели под домашний арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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