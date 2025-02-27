Владельцу АЗС в Дагестане, где при взрыве погибли 13 человек, продлили арест

Марату Джанхуватову, владельцу АЗС в Дагестане, где при взрыве погибли 13 человек, продлили домашний арест до 27 марта. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.
«Советский районный суд Махачкалы продлил домашний арест Джанхуватова на один месяц, то есть до 27 марта», — заявила Зарема Мамаева в беседе с РИА Новости. Против Джанхуватова возбуждено уголовное дело б оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Инцидент на АЗС произошел 27 сентября 2024 года на федеральной трассе на окраине Махачкалы. В результате взрыва и последующего возгорания погибли 13 человек, 11 получили травмы. Изначально Джанхуватов был заключен под стражу, но позднее его перевели под домашний арест.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.