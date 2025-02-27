Мэр Владикавказа заплатил штраф за непристегнутый ремень безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэр Владикавказа согласился с тем, что нарушил ПДД и должен заплатить штраф
Мэр Владикавказа согласился с тем, что нарушил ПДД и должен заплатить штраф Фото:

Мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов признал, что нарушил правила дорожного движения, и сообщил об оплате штрафа за езду без ремня безопасности. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Действительно нарушил правила <...> Не был пристегнут ремнем безопасности <...> Штраф уже оплачен, так что все хорошо», — рассказал Вячеслав Мильдзихов в своем обращении в telegram-канале.

Ранее мэр опубликовал видео, где запечатлел свою инспекцию уборки городских улиц от снега. На нем он ехал на машине и при этом не был пристегнут. МВД по Северной Осетии выявило по этому видео нарушение и предъявило Мильдзихову административный штраф.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов признал, что нарушил правила дорожного движения, и сообщил об оплате штрафа за езду без ремня безопасности. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Действительно нарушил правила <...> Не был пристегнут ремнем безопасности <...> Штраф уже оплачен, так что все хорошо», — рассказал Вячеслав Мильдзихов в своем обращении в telegram-канале. Ранее мэр опубликовал видео, где запечатлел свою инспекцию уборки городских улиц от снега. На нем он ехал на машине и при этом не был пристегнут. МВД по Северной Осетии выявило по этому видео нарушение и предъявило Мильдзихову административный штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...