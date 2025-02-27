Мэр Владикавказа заплатил штраф за непристегнутый ремень безопасности

Мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов признал, что нарушил правила дорожного движения, и сообщил об оплате штрафа за езду без ремня безопасности. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
«Действительно нарушил правила <...> Не был пристегнут ремнем безопасности <...> Штраф уже оплачен, так что все хорошо», — рассказал Вячеслав Мильдзихов в своем обращении в telegram-канале.
Ранее мэр опубликовал видео, где запечатлел свою инспекцию уборки городских улиц от снега. На нем он ехал на машине и при этом не был пристегнут. МВД по Северной Осетии выявило по этому видео нарушение и предъявило Мильдзихову административный штраф.
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