Мошенники выманили у жительницы Шадринска 900 тысяч под видом «спасения» денег

В Курганской области 55-летняя жительница Шадринска перевела мошенникам более 900 тысяч рублей, поверив в фальшивую историю о кредите и «безопасном счете». Женщина передала деньги после звонков лжесотрудников «Почты России», сотовой компании и «банка», а затем обратилась в полицию, осознав обман. Об этом сообщает полиция Курганской области.
«55-летней жительнице Шадринска поступил звонок в социальной сети Интернет с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником Почты России и сообщил, что на ее имя поступило письмо. Для получения письма женщина, по просьбе афериста, назвала мужчине код из 4 цифр поступивший ей на сотовый телефон», — говорится в telegram-канале ведомства.
Вскоре потерпевшей перезвонила другая мошенница, выдавшая себя за сотрудника сотовой компании. Она заявила, что на имя женщины оформлен кредит в 300 тысяч рублей, который уже обналичен. Аферистка посоветовала самостоятельно связаться со «службой безопасности банка» и продиктовала номер. Ложный сотрудник «банка» подтвердил информацию о кредите и пообещал, что с женщиной свяжутся правоохранители.
В ходе разговора пенсионерка рассказала злоумышленникам о своих сбережениях. Те, воспользовавшись доверием, убедили ее перевести деньги на «безопасный счет», пообещав вернуть средства после «проверки». Женщина выполнила указания, отправив более 900 тысяч рублей на несколько банковских счетов. Осознав обман, потерпевшая обратилась в полицию. Следствие устанавливает детали произошедшего.
Используя уже известную схему мошенничества, злоумышленники продолжают обманывать жителей Курганской области, убеждая их переводить деньги на «безопасные счета». Ранее подобный случай произошел с жителем Кургана, который, доверившись аферистам, оформил кредиты на сумму более 1,4 миллиона рублей и перевел их мошенникам.
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