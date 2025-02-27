Белоусов представил правительству законопроект о новой категории ветеранов СВО

Минобороны России разработало законопроект, который расширяет критерии предоставления статуса ветерана. Инициатива призвана включить в список ветеранов и инвалидов боевых действий тех, кто участвует в отражении вторжения на территорию России и пресечении вооруженных провокаций на границах страны. Глава ведомства Андрей Белоусов лично представил этот законопроект на заседании правительства.
«Министерством обороны Российской Федерации ... разработан законопроект о внесении изменений в Федеральный закон „О ветеранах“, которым предусмотрено предоставление статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, участвующим в отражении вторжения на российскую территорию и пресечении вооруженной провокации на государственной границе...» — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Предложенные изменения были одобрены на заседании правительства и направлены на дальнейшее рассмотрение в Госдуму. Нововведения затронут не только военнослужащих, но и сотрудников органов внутренних дел, нацгвардии, государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы и других структур.
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