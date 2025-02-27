Автоблогер WENGALLBI пытался дать 100 тысяч сотрудникам ГАИ

Автоблогер WENGALLBI (настоящее имя — Ахмед Венгалби) задержан за попытку взятки сотрудникам ГАИ в размере 100 тысяч рублей в Москве. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Блогер Ахмед Венгалби задержан за взятку сотрудникам ГИБДД», — пишет telegram-канал Shot. В telegram-канале прокуратуры Москвы отмечается, что на Кутузовском проспекте задержан 24-летний мужчина, который пытался дать инспектору ДПС 100 тысяч рублей.
По данным прокуратуры, мужчина вел машину в состоянии опьянении, а ее окна были затонированы слишком сильно. При встрече с сотрудником ДПС, желая избежать наказания, он положил деньги между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля. Сотрудник ГАИ отказался от денег.
Венгалби ведет автоблог в соцсети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, которая признана экстремистской и также запрещена). Его аккаунт насчитывает около семи миллионов подписчиков. По данным telegram-канала, адвокат блогера Михаил Мушаилов отказался от комментариев, но подтвердил, что Венгалби действительно был задержан и доставлен в отделение.
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