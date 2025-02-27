Стали известны подробности задержания известного автоблогера

СК возбудил уголовное дело в отношении автоблогера WENGALLBI
© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер попытался дать взятку в 100 тыс. рублей сотруднику ДПС
Блогер попытался дать взятку в 100 тыс. рублей сотруднику ДПС Фото:

Автоблогера WENGALLBI (Ахмеда Венгалби), чья аудитория на YouTube превышает три миллиона, задержали в Москве 27 февраля 2025 года. Он пытался дать взятку ДПС в 100 тысяч рублей, за что ему грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает СК России по Москве. 

«Возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки)», — говорится в telegram-канале ведомства. 26 февраля 2025 года блогер попытался дать взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС, чтобы избежать протокола за вождение в нетрезвом виде. Инспектор отказался и задержал его.

Ранее URA.RU сообщало, что автоблогер WENGALLBI (Ахмед Венгалби) задержан в Москве за попытку дать взятку сотрудникам ГАИ в размере 100 тысяч рублей. Он пытался избежать наказания за вождение в нетрезвом виде и чрезмерную тонировку окон. Инспектор отказался от денег.

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Автоблогера WENGALLBI (Ахмеда Венгалби), чья аудитория на YouTube превышает три миллиона, задержали в Москве 27 февраля 2025 года. Он пытался дать взятку ДПС в 100 тысяч рублей, за что ему грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает СК России по Москве.  «Возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки)», — говорится в telegram-канале ведомства. 26 февраля 2025 года блогер попытался дать взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС, чтобы избежать протокола за вождение в нетрезвом виде. Инспектор отказался и задержал его. Ранее URA.RU сообщало, что автоблогер WENGALLBI (Ахмед Венгалби) задержан в Москве за попытку дать взятку сотрудникам ГАИ в размере 100 тысяч рублей. Он пытался избежать наказания за вождение в нетрезвом виде и чрезмерную тонировку окон. Инспектор отказался от денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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