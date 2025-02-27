27 февраля 2025

Трамп заявил, что добьется мирного соглашения по Украине

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Трамп заявил Стармеру, что добьется мирного соглашения по Украине
Трамп заявил Стармеру, что добьется мирного соглашения по Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет достичь мирного соглашения для разрешения конфликта на Украине. Об этом он заявил во время встречи с британским премьер-министром Киром Стармером в Белом доме.

«Да. Мы сможем», — заявил Трамп во время церемонии приветствия Стармера у входа в Западное крыло Белого дома, когда журналисты поинтересовались у президента США, удастся ли ему добиться мирного разрешения ситуации на Украине. Его заявление приводит РИА Новости. 

Трамп отметил, что самое важное, что США намерены заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы прекратить гибель людей. На переговорах в Вашингтоне Трамп и Стармер обсудят отправку военного контингента на Украину, пишет телеканал «Царьград». 

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет достичь мирного соглашения для разрешения конфликта на Украине. Об этом он заявил во время встречи с британским премьер-министром Киром Стармером в Белом доме. «Да. Мы сможем», — заявил Трамп во время церемонии приветствия Стармера у входа в Западное крыло Белого дома, когда журналисты поинтересовались у президента США, удастся ли ему добиться мирного разрешения ситуации на Украине. Его заявление приводит РИА Новости.  Трамп отметил, что самое важное, что США намерены заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы прекратить гибель людей. На переговорах в Вашингтоне Трамп и Стармер обсудят отправку военного контингента на Украину, пишет телеканал «Царьград». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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