27 февраля 2025

Трамп отказался от своих слов про Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп заявил, что не помнит, как назвал Зеленского «диктатором без выборов»
Трамп заявил, что не помнит, как назвал Зеленского «диктатором без выборов» Фото:

Президент США Дональд Трамп на брифинге 27 февраля заявил, что не помнит, как назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов». Он сделал это заявление 19 февраля и подтвердил его несколько дней спустя. 

«Разве я это говорил? Я не могу поверить, что назвал президента Зеленского диктатором», — сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на слова Трампа. Он отметил, что у него «очень хорошие отношения» с Владимиром Зеленским и сообщил, что завтра подпишет соглашение, связанное с украинскими редкоземельными металлами.

Трамп известен своими неоднозначными высказываниями. Ранее он случайно назвал украинского президента Владимира Зеленского новым президентом России в опубликованной на сайте Белого дома речи. Трамп похвалил Зеленского как «замечательного человека» и отметил, что его политические противники из Демократической партии пытались создать скандал из стенограммы их разговора.

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Президент США Дональд Трамп на брифинге 27 февраля заявил, что не помнит, как назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов». Он сделал это заявление 19 февраля и подтвердил его несколько дней спустя.  «Разве я это говорил? Я не могу поверить, что назвал президента Зеленского диктатором», — сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на слова Трампа. Он отметил, что у него «очень хорошие отношения» с Владимиром Зеленским и сообщил, что завтра подпишет соглашение, связанное с украинскими редкоземельными металлами. Трамп известен своими неоднозначными высказываниями. Ранее он случайно назвал украинского президента Владимира Зеленского новым президентом России в опубликованной на сайте Белого дома речи. Трамп похвалил Зеленского как «замечательного человека» и отметил, что его политические противники из Демократической партии пытались создать скандал из стенограммы их разговора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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