Трамп отказался от своих слов про Зеленского

Президент США Дональд Трамп на брифинге 27 февраля заявил, что не помнит, как назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов». Он сделал это заявление 19 февраля и подтвердил его несколько дней спустя.
«Разве я это говорил? Я не могу поверить, что назвал президента Зеленского диктатором», — сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на слова Трампа. Он отметил, что у него «очень хорошие отношения» с Владимиром Зеленским и сообщил, что завтра подпишет соглашение, связанное с украинскими редкоземельными металлами.
Трамп известен своими неоднозначными высказываниями. Ранее он случайно назвал украинского президента Владимира Зеленского новым президентом России в опубликованной на сайте Белого дома речи. Трамп похвалил Зеленского как «замечательного человека» и отметил, что его политические противники из Демократической партии пытались создать скандал из стенограммы их разговора.
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