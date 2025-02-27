27 февраля 2025

Армения готовится вступить в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Армения может рассмотреть законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз
Армения может рассмотреть законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз Фото:

В начале марта парламент Армении может рассмотреть во втором чтении законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Документ был принят в первом чтении 12 февраля, но окончательное решение будет приниматься через референдум. Об этом рассказал глава фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян. 

«На данный момент, скорее всего, это (рассмотрение законопроекта. — „Известия“.) будет на следующем пленарном заседании, на следующей неделе. Но это зависит от решения правящего большинства», — сообщил «Известиям» Мамиджанян. По данным издания, вопрос может быть рассмотрен 3–4 марта, однако источник утверждает, что точная дата еще не согласована, и информация о заседании в эти дни неверна. 

Отмечается, что документ не следует воспринимать как заявку на немедленное вступление в Евросоюз. Его основная цель — обозначить готовность Армении к работе по сближению с ЕС, а решение о вступлении страны в объединение должно быть принято путем всенародного референдума, пишут «Известия». 

Инициатива Армении о начале процесса вступления в Евросоюз вызывает обсуждения в контексте ее текущего членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), где она получает значительные экономические выгоды. Перспектива вступления в ЕС может повлиять на экономические отношения с Россией, особенно в секторах, таких как экспорт коньяка и сыров.

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В начале марта парламент Армении может рассмотреть во втором чтении законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Документ был принят в первом чтении 12 февраля, но окончательное решение будет приниматься через референдум. Об этом рассказал глава фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.  «На данный момент, скорее всего, это (рассмотрение законопроекта. — „Известия“.) будет на следующем пленарном заседании, на следующей неделе. Но это зависит от решения правящего большинства», — сообщил «Известиям» Мамиджанян. По данным издания, вопрос может быть рассмотрен 3–4 марта, однако источник утверждает, что точная дата еще не согласована, и информация о заседании в эти дни неверна.  Отмечается, что документ не следует воспринимать как заявку на немедленное вступление в Евросоюз. Его основная цель — обозначить готовность Армении к работе по сближению с ЕС, а решение о вступлении страны в объединение должно быть принято путем всенародного референдума, пишут «Известия».  Инициатива Армении о начале процесса вступления в Евросоюз вызывает обсуждения в контексте ее текущего членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), где она получает значительные экономические выгоды. Перспектива вступления в ЕС может повлиять на экономические отношения с Россией, особенно в секторах, таких как экспорт коньяка и сыров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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