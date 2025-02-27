Трамп анонсировал переговоры по возвращению территорий Украине

В скором времени будут проведены предметные переговоры о том, много ли территорий вернут киевскому режиму. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы будем говорить об этом. Посмотрим, сможем ли мы вернуть многое назад Украине, если это возможно», — заявил Дональд Трамп на встрече с британским премьером Киром Страмером. Трансляцию из Белого дома ведет Reuters.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз подчеркнул, что территории, которые стали субъектами РФ и записаны в Конституцию, являются неотъемлемой частью страны. Москва не собирается это обсуждать, считая неоспоримым фактом. Трамп в канун визита в США украинского президент Владимира Зеленского уже заявлял о своем стремлении помочь Киеву вернуть как можно больше территорий в рамках мирных переговоров с российской стороной.
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