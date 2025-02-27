27 февраля 2025

Трамп анонсировал переговоры по возвращению территорий Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Границы территорий, которые вернут Украине, еще не определены
Границы территорий, которые вернут Украине, еще не определены Фото:

В скором времени будут проведены предметные переговоры о том, много ли территорий вернут киевскому режиму. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

 «Мы будем говорить об этом. Посмотрим, сможем ли мы вернуть многое назад Украине, если это возможно», — заявил Дональд Трамп на встрече с британским премьером Киром Страмером. Трансляцию из Белого дома ведет Reuters.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз подчеркнул, что территории, которые стали субъектами РФ и записаны в Конституцию, являются неотъемлемой частью страны. Москва не собирается это обсуждать, считая неоспоримым фактом. Трамп в канун визита в США украинского президент Владимира Зеленского уже заявлял о своем стремлении помочь Киеву вернуть как можно больше территорий в рамках мирных переговоров с российской стороной.

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В скором времени будут проведены предметные переговоры о том, много ли территорий вернут киевскому режиму. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.  «Мы будем говорить об этом. Посмотрим, сможем ли мы вернуть многое назад Украине, если это возможно», — заявил Дональд Трамп на встрече с британским премьером Киром Страмером. Трансляцию из Белого дома ведет Reuters. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз подчеркнул, что территории, которые стали субъектами РФ и записаны в Конституцию, являются неотъемлемой частью страны. Москва не собирается это обсуждать, считая неоспоримым фактом. Трамп в канун визита в США украинского президент Владимира Зеленского уже заявлял о своем стремлении помочь Киеву вернуть как можно больше территорий в рамках мирных переговоров с российской стороной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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