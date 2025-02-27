27 февраля 2025

Бывший пресс-секретарь Пермской гордумы Шестаков дал показания в суде

© Служба новостей «URA.RU»
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Окончательная точка в споре еще не была поставлена
Окончательная точка в споре еще не была поставлена Фото:

В арбитражном суде по резонансному делу в качестве свидетеля выступил экс-глава пресс-службы Пермской городской думы Константин Шестаков. В материалах дела сказано, что прокуратура требует вернуть в бюджет 6,7 млн рублей из-за конфликта интересов. Ранее госорган заключил ряд муниципальных контрактов с ООО «Центр деловой информации» (ЦДИ), Шестаков в этом время занимал пост контрактного управляющего.

«Я был контрактным поверенным лишь формально. Техдокументацию по контрактам готовила моя подчиненная, а другими вопросами, связанными с расчетом их начальной стоимости и размещением уведомлений о закупках занимались другие подразделения думы. У меня даже не было доступа к системе», — выдержки из объяснений свидетеля приводит «Коммерсант-Прикамье».

Представителя прокуратуры на слушаниях заинтересовали близкие отношения Шестакова с учредителем ЦДИ Светланой Мазановой. По мнению истца, именно из-за этого городская дума не могла заключать с обществом контракты на освещение деятельности в СМИ.

Экс-чиновник объяснил, что знаком с Мазановой около 30 лет. В 2018 году из-за финансовых затруднений они сообща купили дом и земельный участок в Крыму. Сейчас живут вместе, последние пару лет их отношения носят семейный характер, признался Шестаков. 

URA.RU ранее писало — прокуратура через суд добилась того, чтобы бывшего муниципального служащего уволили из думы не по собственному желанию, а в связи с утратой доверия. Следующее заседание по делу намечено на март.

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В арбитражном суде по резонансному делу в качестве свидетеля выступил экс-глава пресс-службы Пермской городской думы Константин Шестаков. В материалах дела сказано, что прокуратура требует вернуть в бюджет 6,7 млн рублей из-за конфликта интересов. Ранее госорган заключил ряд муниципальных контрактов с ООО «Центр деловой информации» (ЦДИ), Шестаков в этом время занимал пост контрактного управляющего. «Я был контрактным поверенным лишь формально. Техдокументацию по контрактам готовила моя подчиненная, а другими вопросами, связанными с расчетом их начальной стоимости и размещением уведомлений о закупках занимались другие подразделения думы. У меня даже не было доступа к системе», — выдержки из объяснений свидетеля приводит «Коммерсант-Прикамье». Представителя прокуратуры на слушаниях заинтересовали близкие отношения Шестакова с учредителем ЦДИ Светланой Мазановой. По мнению истца, именно из-за этого городская дума не могла заключать с обществом контракты на освещение деятельности в СМИ. Экс-чиновник объяснил, что знаком с Мазановой около 30 лет. В 2018 году из-за финансовых затруднений они сообща купили дом и земельный участок в Крыму. Сейчас живут вместе, последние пару лет их отношения носят семейный характер, признался Шестаков.  URA.RU ранее писало — прокуратура через суд добилась того, чтобы бывшего муниципального служащего уволили из думы не по собственному желанию, а в связи с утратой доверия. Следующее заседание по делу намечено на март.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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