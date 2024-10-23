Краевой суд подтвердил законность увольнения чиновника пермской думы

Пермский краевой суд подтвердил законность увольнения Константина Шестакова с поста замруководителя управления общественных отношений аппарата думы Перми с формулировкой «в связи с утратой доверия». Сам бывший чиновник настаивал, что уволился по собственному желанию, но прокуратура, а затем районный суд постановили, что он лишился работы из-за коррупционного правонарушения. Сегодня их позиция устояла при рассмотрении апелляции.
«Прокуратура Перми провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства служащими аппарата Пермской городской Думы, в ходе которой выявлено, что муниципальный служащий, являясь контрактным управляющим, заключал договоры на оказание услуг с руководителем коммерческого предприятия, с которой они совместно владеют недвижимостью и между ними сложились иные близкие отношения», — напоминают на сайте прокуратуры Пермского края. С выводами согласился Пермский краевой суд.
Как ранее рассказывало URA.RU, проверка нагрянула в городскую думу Перми в марте. Шестаков не отрицал наличия конфликта интересов в своих действиях, но якобы не придавал этому значения. На фоне проверки он уволился, но прокурор настоял, чтобы отставка состоялась не собственному желанию чиновника, а с формулировкой «в связи с утратой доверия».
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