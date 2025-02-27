План «Ковер» объявлен в Шереметьево

Временные ограничения на прием и отправление воздушных судов ввели в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 02:41 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал Кореянко в своем telegram-канале.
Ранее временные ограничения действовали в пяти аэропортах других регионов России. План «Ковер» был введен в Казани, Нижнекамске, Саратове, Астрахани и Ульяновске.
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