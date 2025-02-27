27 февраля 2025

План «Ковер» объявлен в Шереметьево

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Ограничения для полетов введены в Шереметьево
Ограничения для полетов введены в Шереметьево Фото:

Временные ограничения на прием и отправление воздушных судов ввели в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 02:41 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал Кореянко в своем telegram-канале. 

Ранее временные ограничения действовали в пяти аэропортах других регионов России. План «Ковер» был введен в Казани, Нижнекамске, Саратове, Астрахани и Ульяновске.

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Временные ограничения на прием и отправление воздушных судов ввели в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 02:41 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал Кореянко в своем telegram-канале.  Ранее временные ограничения действовали в пяти аэропортах других регионов России. План «Ковер» был введен в Казани, Нижнекамске, Саратове, Астрахани и Ульяновске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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