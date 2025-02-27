27 февраля 2025

Выживший после атаки БПЛА снайпер из Прикамья помог разбить формирования ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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На передовой в заданной точке работали несколько снайперских пар ВС РФ
На передовой в заданной точке работали несколько снайперских пар ВС РФ Фото:

Решительные действия снайпера из Кизела (Пермский край) Даниила Демина позволили формированиям ВС РФ отбить у неприятеля укрепрайон возле Нововасильевки (ДНР). Боец и его сослуживец до этого пережили атаку дрона ВСУ, рассказали специалисты прикамского военкомата.

«В результате атаки БПЛА сержант Демин и рядовой Суюндуков получили ранения, но продолжили разведку. Прикамский боец обнаружил три пулеметных расчета и группу противника, прибывшую для ротации. Переданная информация позволила лишить противника преимущества. Укрепрайон был взят», — на данные военкомата в своем telegram-канале ссылается ветеранская организация «Сила в братстве — 59».

Ранее URA.RU писало о военнослужащем из Суксуна, который в зоне СВО спас бронетранспортер, дважды атакованный вражескими беспилотниками. А командира автотделения из Перми смог защитить личный состав и технику от атак украинских БПЛА.

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Решительные действия снайпера из Кизела (Пермский край) Даниила Демина позволили формированиям ВС РФ отбить у неприятеля укрепрайон возле Нововасильевки (ДНР). Боец и его сослуживец до этого пережили атаку дрона ВСУ, рассказали специалисты прикамского военкомата. «В результате атаки БПЛА сержант Демин и рядовой Суюндуков получили ранения, но продолжили разведку. Прикамский боец обнаружил три пулеметных расчета и группу противника, прибывшую для ротации. Переданная информация позволила лишить противника преимущества. Укрепрайон был взят», — на данные военкомата в своем telegram-канале ссылается ветеранская организация «Сила в братстве — 59». Ранее URA.RU писало о военнослужащем из Суксуна, который в зоне СВО спас бронетранспортер, дважды атакованный вражескими беспилотниками. А командира автотделения из Перми смог защитить личный состав и технику от атак украинских БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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