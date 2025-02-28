В ВЭБ.РФ спрогнозировали снижение ключевой ставки в России

Экономист ВЭБ.РФ Клепач: к концу 2025 года ключевая ставка будет 18-19%
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Экономист ВЭБ.РФ предсказал снижение ключевой ставки
Экономист ВЭБ.РФ предсказал снижение ключевой ставки Фото:

К концу 2025 года ключевая ставка Центрального банка России может опуститься до 18-19% годовых. Такой прогноз дал главный экономист государственной управляющей компании ВЭБ.РФ Андрей Клепач в ходе 18-й Зерновой конференции.

«Сейчас она 21%. К концу года, я думаю, будет 18-19%». Такое мнение выразил мнение экономист, передает ТАСС.

В феврале текущего года Центральный Банк России на первом заседании в 2025 году оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Также планируется рассмотреть возможность ее корректировки на следующем заседании, назначенном на 21 марта.

По прогнозам экономиста Алексея Кричевского, из-за увеличения государственных трат и индексации социальных выплат Центральный банк России решил сохранить ставку на уровне 21%. Это решение было принято на фоне ожиданий возможного улучшения финансового положения к концу квартала, утверждает Минфин.

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К концу 2025 года ключевая ставка Центрального банка России может опуститься до 18-19% годовых. Такой прогноз дал главный экономист государственной управляющей компании ВЭБ.РФ Андрей Клепач в ходе 18-й Зерновой конференции. «Сейчас она 21%. К концу года, я думаю, будет 18-19%». Такое мнение выразил мнение экономист, передает ТАСС. В феврале текущего года Центральный Банк России на первом заседании в 2025 году оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Также планируется рассмотреть возможность ее корректировки на следующем заседании, назначенном на 21 марта. По прогнозам экономиста Алексея Кричевского, из-за увеличения государственных трат и индексации социальных выплат Центральный банк России решил сохранить ставку на уровне 21%. Это решение было принято на фоне ожиданий возможного улучшения финансового положения к концу квартала, утверждает Минфин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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