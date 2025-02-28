В ВЭБ.РФ спрогнозировали снижение ключевой ставки в России

К концу 2025 года ключевая ставка Центрального банка России может опуститься до 18-19% годовых. Такой прогноз дал главный экономист государственной управляющей компании ВЭБ.РФ Андрей Клепач в ходе 18-й Зерновой конференции.
«Сейчас она 21%. К концу года, я думаю, будет 18-19%». Такое мнение выразил мнение экономист, передает ТАСС.
В феврале текущего года Центральный Банк России на первом заседании в 2025 году оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Также планируется рассмотреть возможность ее корректировки на следующем заседании, назначенном на 21 марта.
По прогнозам экономиста Алексея Кричевского, из-за увеличения государственных трат и индексации социальных выплат Центральный банк России решил сохранить ставку на уровне 21%. Это решение было принято на фоне ожиданий возможного улучшения финансового положения к концу квартала, утверждает Минфин.
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