В Госдепе оценили секретные переговоры России и США в Стамбуле

После секретных переговоров США и России в Стамбуле (Турция) 27 февраля, подробности и состав делегаций которых до сих пор скрыты от общественности, обе страны договорились о налаживании работы своих посольств. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.
«Соединенные Штаты выразили обеспокоенность относительно доступа к банковским услугам и контрактным услугам, а также необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения посольства США в Москве. В ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации двусторонних миссий в этих областях», — говорится на сайте Госдепа. Отмечается, что стороны договорились в ближайшее время провести еще одну встречу, которая будет посвящена этому вопросу. Дату беседы определят позже.
Ранее военный корреспондент Александр Коц прокомментировал отсутствие публичных заявлений после окончания переговоров между делегациями России и США в Турции. Он отметил, что настоящие, серьезные переговоры предпочитают атмосферу конфиденциальности. Это стало сознательным выбором как со стороны США, так и РФ, передает RT.
Журналисты сообщали, что российско-американские переговоры длились 6,5 часов. После этого делегация РФ покинула площадку и не дала комментариев прессе, отмечает деловое издание «Взгляд».
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