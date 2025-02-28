В Госдепе оценили секретные переговоры России и США в Стамбуле

Госдеп: РФ и США стабилизируют работу посольств после переговоров в Стамбуле
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В американском Госдепе рассказали, о чем договорились США и Россия после переговоров Стамбуле
В американском Госдепе рассказали, о чем договорились США и Россия после переговоров Стамбуле Фото:

После секретных переговоров США и России в Стамбуле (Турция) 27 февраля, подробности и состав делегаций которых до сих пор скрыты от общественности, обе страны договорились о налаживании работы своих посольств. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты выразили обеспокоенность относительно доступа к банковским услугам и контрактным услугам, а также необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения посольства США в Москве. В ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации двусторонних миссий в этих областях», — говорится на сайте Госдепа. Отмечается, что стороны договорились в ближайшее время провести еще одну встречу, которая будет посвящена этому вопросу. Дату беседы определят позже.

Ранее военный корреспондент Александр Коц прокомментировал отсутствие публичных заявлений после окончания переговоров между делегациями России и США в Турции. Он отметил, что настоящие, серьезные переговоры предпочитают атмосферу конфиденциальности. Это стало сознательным выбором как со стороны США, так и РФ, передает RT

Журналисты сообщали, что российско-американские переговоры длились 6,5 часов. После этого делегация РФ покинула площадку и не дала комментариев прессе, отмечает деловое издание «Взгляд»

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После секретных переговоров США и России в Стамбуле (Турция) 27 февраля, подробности и состав делегаций которых до сих пор скрыты от общественности, обе страны договорились о налаживании работы своих посольств. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США. «Соединенные Штаты выразили обеспокоенность относительно доступа к банковским услугам и контрактным услугам, а также необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения посольства США в Москве. В ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации двусторонних миссий в этих областях», — говорится на сайте Госдепа. Отмечается, что стороны договорились в ближайшее время провести еще одну встречу, которая будет посвящена этому вопросу. Дату беседы определят позже. Ранее военный корреспондент Александр Коц прокомментировал отсутствие публичных заявлений после окончания переговоров между делегациями России и США в Турции. Он отметил, что настоящие, серьезные переговоры предпочитают атмосферу конфиденциальности. Это стало сознательным выбором как со стороны США, так и РФ, передает RT.  Журналисты сообщали, что российско-американские переговоры длились 6,5 часов. После этого делегация РФ покинула площадку и не дала комментариев прессе, отмечает деловое издание «Взгляд». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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