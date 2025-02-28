Что известно о теракте против крымского священника Тихона: планы украинских спецслужб

ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины против митрополита Тихона
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Спецслужбы Украины планировали теракт против митрополита Тихона
Спецслужбы Украины планировали теракт против митрополита Тихона Фото:

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта, который планировали украинские спецслужбы против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Шевкунова во время его пребывания в Москве. Подозреваемые задержаны, у них изъято взрывное устройство. Подробную информацию читайте в материале URA.RU.

Детали операции

В ходе спецоперации были задержаны два человека: гражданин России и гражданин Украины. По данным ФСБ, они оба были завербованы сотрудником украинской военной разведки в 2024 году с целью осуществления теракта.

Изъятые вещи

У задержанных была обнаружена самодельная бомба, предназначенная для совершения покушения на митрополита. Кроме того, у них были изъяты паспорта граждан Украины с измененными данными.

Детали плана террористов

Согласно сообщению ФСБ, после совершения преступления злоумышленники планировали выехать из страны, используя поддельные документы, предоставленные украинскими спецслужбами. А самодельное взрывное устройство было передано исполнителям через тайник в декабре 2024 года.

Арест

Фигуранты дела были арестованы. Также, по информации ФСБ, они дали признательные показания.

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Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта, который планировали украинские спецслужбы против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Шевкунова во время его пребывания в Москве. Подозреваемые задержаны, у них изъято взрывное устройство. Подробную информацию читайте в материале URA.RU. Детали операции В ходе спецоперации были задержаны два человека: гражданин России и гражданин Украины. По данным ФСБ, они оба были завербованы сотрудником украинской военной разведки в 2024 году с целью осуществления теракта. Изъятые вещи У задержанных была обнаружена самодельная бомба, предназначенная для совершения покушения на митрополита. Кроме того, у них были изъяты паспорта граждан Украины с измененными данными. Детали плана террористов Согласно сообщению ФСБ, после совершения преступления злоумышленники планировали выехать из страны, используя поддельные документы, предоставленные украинскими спецслужбами. А самодельное взрывное устройство было передано исполнителям через тайник в декабре 2024 года. Арест Фигуранты дела были арестованы. Также, по информации ФСБ, они дали признательные показания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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