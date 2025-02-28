Что известно о теракте против крымского священника Тихона: планы украинских спецслужб

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта, который планировали украинские спецслужбы против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Шевкунова во время его пребывания в Москве. Подозреваемые задержаны, у них изъято взрывное устройство. Подробную информацию читайте в материале URA.RU.
Детали операции
В ходе спецоперации были задержаны два человека: гражданин России и гражданин Украины. По данным ФСБ, они оба были завербованы сотрудником украинской военной разведки в 2024 году с целью осуществления теракта.
Изъятые вещи
У задержанных была обнаружена самодельная бомба, предназначенная для совершения покушения на митрополита. Кроме того, у них были изъяты паспорта граждан Украины с измененными данными.
Детали плана террористов
Согласно сообщению ФСБ, после совершения преступления злоумышленники планировали выехать из страны, используя поддельные документы, предоставленные украинскими спецслужбами. А самодельное взрывное устройство было передано исполнителям через тайник в декабре 2024 года.
Арест
Фигуранты дела были арестованы. Также, по информации ФСБ, они дали признательные показания.
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