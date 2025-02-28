Военные силы Украины (ВСУ) пошли в контратаку в Курской области. Для этого они использовали бронетехнику, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Враг бросил бронетехнику в контратаку у Свердликово на Курском фронте. Колонну встретил наш десант», — написано в материале.
Остановить противника вышел 137-й полк ВДВ. Сообщается, что российские бойцы уничтожили технику ВСУ. Для этого военнослужащие применяли точные удары дронами.
Ранее ВС РФ продвинулись в Курской области. Военнослужащие освободили поселок Никольский, а также село Лебедевку. Помимо этого, специалисты отрезали пути доставки резервов ВСУ в регион.
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