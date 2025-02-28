ВСУ пошли в контратаку на бронетехнике в Курской области. Видео

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Контратаку ВСУ совершили на бронетехнике
Контратаку ВСУ совершили на бронетехнике Фото:

Военные силы Украины (ВСУ) пошли в контратаку в Курской области. Для этого они использовали бронетехнику, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Враг бросил бронетехнику в контратаку у Свердликово на Курском фронте. Колонну встретил наш десант», — написано в материале.

Остановить противника вышел 137-й полк ВДВ. Сообщается, что российские бойцы уничтожили технику ВСУ. Для этого военнослужащие применяли точные удары дронами.

Ранее ВС РФ продвинулись в Курской области. Военнослужащие освободили поселок Никольский, а также село Лебедевку. Помимо этого, специалисты отрезали пути доставки резервов ВСУ в регион.

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Военные силы Украины (ВСУ) пошли в контратаку в Курской области. Для этого они использовали бронетехнику, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Враг бросил бронетехнику в контратаку у Свердликово на Курском фронте. Колонну встретил наш десант», — написано в материале. Остановить противника вышел 137-й полк ВДВ. Сообщается, что российские бойцы уничтожили технику ВСУ. Для этого военнослужащие применяли точные удары дронами. Ранее ВС РФ продвинулись в Курской области. Военнослужащие освободили поселок Никольский, а также село Лебедевку. Помимо этого, специалисты отрезали пути доставки резервов ВСУ в регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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