Мошенничество на миллионы: бывшая сотрудница Александринского театра стала жертвой мошенников

Бывшая сотрудница Александринского театра, стала жертвой мошенников, которые обманом выманили у нее 10 миллионов рублей. Об этом пишет «Осторожно, новости».
«Оксана (бывшая сотрудница) уволилась из театра в 2021 году и редко общалась с его директором Александром Маличем. Днём 3 февраля ей написали якобы от его лица и сообщили, что базу данных театра взломали и скоро ей перезвонят из ФСБ», — пишет «Осторожно, новости». Звонивший, представившийся следователем, утверждал, что в России действует сеть банкиров, поддерживающих ВСУ путем финансовых махинаций. Женщине пригрозили уголовным преследованием и пожизненным заключением. После этого с ней связался «сотрудник Росфинмониторинга», который указал на необходимость «вернуть» деньги на «безопасные счета».
Мошенники заставили Оксану снять все деньги со своих счетов, купить новый телефон для бесконтактных переводов и перевести деньги на указанные счета. На следующий день женщина была вынуждена брать кредиты и занимать деньги у друзей, поскольку мошенники убедили ее, что все сотрудники банка завербованы и угрожают ее безопасности. Оксане запретили общаться с близкими и выходить из дома. Мошенники контролировали каждый ее шаг, даже заказывая такси до банка для оформления кредитов. На пятый день после начала мошенничества к ней пришли трое мужчин, представившиеся сотрудниками «Т-банка», что только усугубило ситуацию.
На десятый день мошенники сообщили Оксане, что ее квартира была продана на «черном рынке», и требовали еще 10 миллионов рублей для ее «спасения». В этот момент к бывшей сотруднице театра пришли друзья, которые заподозрили неладное и помогли ей осознать обман. Из-за постоянного психологического давления Оксана пережила глубокий стресс и дереализацию, из-за чего даже не узнавала своих друзей и была готова к крайним мерам, чтобы защитить себя от предполагаемой угрозы.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Обманутая женщина находится в тяжелом эмоциональном состоянии, ей предоставлена необходимая психологическая помощь.
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