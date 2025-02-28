На 72-м году жизни скончался главный конструктор в ОКБ имени Яковлева и один из разработчиков самолета МС-21 Алексей Рахимбаев. Об этом сообщает издание Life.
«Скончался разработчик самолета МС-21 и главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев», — передает Life. Гайратовича экстренно госпитализировали в одну из клиник Москвы для проведения операции на коленном суставе из-за возникших осложнений. Вскоре после начала хирургического вмешательства у мужчины произошла остановка сердца и он скончался прямо на операционном столе.
Рахимбаев закончил Московский авиационный институт в 1975 году. Он руководил разработками самолетов Як-40 и Як-42 и участвовал в создании интерьера и пассажирского оборудования для авиалайнера МС-21.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.