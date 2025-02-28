Скончался разработчик самолета МС-21

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рахимбаев скончался на операционном столе
Рахимбаев скончался на операционном столе Фото:

На 72-м году жизни скончался главный конструктор в ОКБ имени Яковлева и один из разработчиков самолета МС-21 Алексей Рахимбаев. Об этом сообщает издание Life.

«Скончался разработчик самолета МС-21 и главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев», — передает Life. Гайратовича экстренно госпитализировали в одну из клиник Москвы для проведения операции на коленном суставе из-за возникших осложнений. Вскоре после начала хирургического вмешательства у мужчины произошла остановка сердца и он скончался прямо на операционном столе.

Рахимбаев закончил Московский авиационный институт в 1975 году. Он руководил разработками самолетов Як-40 и Як-42 и участвовал в создании интерьера и пассажирского оборудования для авиалайнера МС-21.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 72-м году жизни скончался главный конструктор в ОКБ имени Яковлева и один из разработчиков самолета МС-21 Алексей Рахимбаев. Об этом сообщает издание Life. «Скончался разработчик самолета МС-21 и главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев», — передает Life. Гайратовича экстренно госпитализировали в одну из клиник Москвы для проведения операции на коленном суставе из-за возникших осложнений. Вскоре после начала хирургического вмешательства у мужчины произошла остановка сердца и он скончался прямо на операционном столе. Рахимбаев закончил Московский авиационный институт в 1975 году. Он руководил разработками самолетов Як-40 и Як-42 и участвовал в создании интерьера и пассажирского оборудования для авиалайнера МС-21.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...