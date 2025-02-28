Автоваз показал, как будет выглядеть новая Lada Iskra. Фото

Автоваз представил фото новой модели Lada Iskra
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Автоваз презентовал фото своей новой модели Lada Iskra
Автоваз презентовал фото своей новой модели Lada Iskra Фото:

Компания «Автоваз» представила дизайн новой модели Lada Iskra. Автомобиль получит улучшенную посадку, руль с возможностью широкой регулировки угла наклона и выдвижения, а также анатомические сиденья. 

Ранее стало известно, что автомобили Lada могут резко, но кратковременно подешеветь максимум на 5%. Такой исход возможен из-за более 100 тысяч скопившихся на складах производителя машин, передавал Mash. Президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов призвал коллег «что-то предпринять» по отношению к лишним машинам. Предполагается, что скидка — первый этап по реализации излишек производства.

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Компания «Автоваз» представила дизайн новой модели Lada Iskra. Автомобиль получит улучшенную посадку, руль с возможностью широкой регулировки угла наклона и выдвижения, а также анатомические сиденья.  Ранее стало известно, что автомобили Lada могут резко, но кратковременно подешеветь максимум на 5%. Такой исход возможен из-за более 100 тысяч скопившихся на складах производителя машин, передавал Mash. Президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов призвал коллег «что-то предпринять» по отношению к лишним машинам. Предполагается, что скидка — первый этап по реализации излишек производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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