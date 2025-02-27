27 февраля 2025

В Екатеринбурге возбуждено дело по 16-летней, которую силой выдали замуж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социум города. Пермь, сквер, девушка, набережная, трава, парк, лето, свадьба, досуг, невеста, букет невесты, женщина, свадебное платье, отдых
Дело возбуждено по статье «Понуждение к действиям сексуального характера» Фото:

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после скандала, разразившегося с 16-летней девушкой, которую против ее воли выдали замуж. Об этом сообщил источник URA.RU. Ранее делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Дело заведено по статье 133 УК РФ — «Понуждение к действиям сексуального характера». По версии следствия, год назад родители силой выдали замуж 16-летнюю дочь за 24-летнего мужчину. Все они — представители одной этнической группы, свадьба состоялась по их традициям. Из-за отказа девушки ее избили и ей угрожали. Невесту заперли в доме будущего жениха, не давая пользоваться телефоном и учиться.

По данным агентства, опрошены родители девушки, ее жених и прочие родственники. Некоторые из них заявили, что брак был по обоюдному согласию, и в неволе невесту никто не держал. Сейчас юная екатеринбурженка помещена в центр временного содержания. Следователи изъяли фото и видео с ее так называемой свадьбы для изучения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после скандала, разразившегося с 16-летней девушкой, которую против ее воли выдали замуж. Об этом сообщил источник URA.RU. Ранее делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Дело заведено по статье 133 УК РФ — «Понуждение к действиям сексуального характера». По версии следствия, год назад родители силой выдали замуж 16-летнюю дочь за 24-летнего мужчину. Все они — представители одной этнической группы, свадьба состоялась по их традициям. Из-за отказа девушки ее избили и ей угрожали. Невесту заперли в доме будущего жениха, не давая пользоваться телефоном и учиться. По данным агентства, опрошены родители девушки, ее жених и прочие родственники. Некоторые из них заявили, что брак был по обоюдному согласию, и в неволе невесту никто не держал. Сейчас юная екатеринбурженка помещена в центр временного содержания. Следователи изъяли фото и видео с ее так называемой свадьбы для изучения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...