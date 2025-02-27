В Екатеринбурге возбуждено дело по 16-летней, которую силой выдали замуж

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после скандала, разразившегося с 16-летней девушкой, которую против ее воли выдали замуж. Об этом сообщил источник URA.RU. Ранее делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.
Дело заведено по статье 133 УК РФ — «Понуждение к действиям сексуального характера». По версии следствия, год назад родители силой выдали замуж 16-летнюю дочь за 24-летнего мужчину. Все они — представители одной этнической группы, свадьба состоялась по их традициям. Из-за отказа девушки ее избили и ей угрожали. Невесту заперли в доме будущего жениха, не давая пользоваться телефоном и учиться.
По данным агентства, опрошены родители девушки, ее жених и прочие родственники. Некоторые из них заявили, что брак был по обоюдному согласию, и в неволе невесту никто не держал. Сейчас юная екатеринбурженка помещена в центр временного содержания. Следователи изъяли фото и видео с ее так называемой свадьбы для изучения.
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