Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из Бурлацкого

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Бойцы ВС РФ занимаются зачисткой в Бурлацком, отметил Рогов
Бойцы ВС РФ занимаются зачисткой в Бурлацком, отметил Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные силы вытеснили бойцов ВСУ из села Бурлацкое в Запорожской области. Об этом сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Российские войска выбили противника из запорожского села Бурлацкое...» — рассказал Рогов РИА Новостями. Он уточнил, что на текущий момент идет зачистка территории.

Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ начали операцию в поселке Бурлацкое. Также, по словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергея Рудского, российские бойцы освободили около 75% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей от контроля ВСУ, передает RT.

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Российские военные силы вытеснили бойцов ВСУ из села Бурлацкое в Запорожской области. Об этом сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов. «Российские войска выбили противника из запорожского села Бурлацкое...» — рассказал Рогов РИА Новостями. Он уточнил, что на текущий момент идет зачистка территории. Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ начали операцию в поселке Бурлацкое. Также, по словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергея Рудского, российские бойцы освободили около 75% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей от контроля ВСУ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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