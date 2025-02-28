Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из Бурлацкого

Российские военные силы вытеснили бойцов ВСУ из села Бурлацкое в Запорожской области. Об этом сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.
«Российские войска выбили противника из запорожского села Бурлацкое...» — рассказал Рогов РИА Новостями. Он уточнил, что на текущий момент идет зачистка территории.
Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ начали операцию в поселке Бурлацкое. Также, по словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергея Рудского, российские бойцы освободили около 75% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей от контроля ВСУ, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.