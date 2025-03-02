02 марта 2025
01 марта 2025

Челябинское заксобрание внепланово соберется, чтобы провести реформу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Челябинск, законодательное собрание, зал заседаний, зсо, гербер олег
Депутаты соберутся на внеочередную сессию Фото:

Законодательное собрание Челябинской области в марте проведет не одно, а два заседания. Как сообщил URA.RU спикер заксобрания Олег Гербер, причина — в реализуемой на территории региона муниципальной реформе.

«Предстоит принять законы о преобразовании в муниципальные округа 21 района области. Это требует большой подготовительной работы и занимает значительное время. Помимо этого, будет необходимо принять и другие законодательные акты, в том числе о границах новых округов и муниципалитетах, прилегающих к ним. Поэтому решено в марте провести не одно, а два заседания», — сообщил Гербер.

В феврале депутаты заксобрания приняли постановления о преобразовании в округа Ашинского и Кусинского районов. В марте такие же документы необходимо принять относительно Агаповского, Аргаяшского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Еманжелинского, Еткульского, Карталинского, Каслинского, Катав-Ивановского, Кизильского, Красноармейского, Кунашакского, Нагайбакского, Октябрьского, Сосновского, Троицкого, Увельского, Уйского, Чебаркульского и Чесменского муниципальных районов. Заседания заксобрания состоятся 13 и 27 марта.

О том, что в рамках муниципальной реформы в округа будут преобразованы все оставшиеся районы, в ноябре прошлого года объявил губернатор Алексей Текслер. Ранее округами стали Коркинский, Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы.

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Законодательное собрание Челябинской области в марте проведет не одно, а два заседания. Как сообщил URA.RU спикер заксобрания Олег Гербер, причина — в реализуемой на территории региона муниципальной реформе. «Предстоит принять законы о преобразовании в муниципальные округа 21 района области. Это требует большой подготовительной работы и занимает значительное время. Помимо этого, будет необходимо принять и другие законодательные акты, в том числе о границах новых округов и муниципалитетах, прилегающих к ним. Поэтому решено в марте провести не одно, а два заседания», — сообщил Гербер. В феврале депутаты заксобрания приняли постановления о преобразовании в округа Ашинского и Кусинского районов. В марте такие же документы необходимо принять относительно Агаповского, Аргаяшского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Еманжелинского, Еткульского, Карталинского, Каслинского, Катав-Ивановского, Кизильского, Красноармейского, Кунашакского, Нагайбакского, Октябрьского, Сосновского, Троицкого, Увельского, Уйского, Чебаркульского и Чесменского муниципальных районов. Заседания заксобрания состоятся 13 и 27 марта. О том, что в рамках муниципальной реформы в округа будут преобразованы все оставшиеся районы, в ноябре прошлого года объявил губернатор Алексей Текслер. Ранее округами стали Коркинский, Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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