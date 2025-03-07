07 марта 2025

Свердловскому бойцу СВО, потерявшему стопу в бою за Донбасс, отказали в протезе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, противостояние, раненый, война, укол, подготовка, конфликт, вооруженные силы, вооруженные люди, вооруженный человек, инъекция, солдат, мобилизация, сво, военный, промедол, обезболивающее
Денис получил тяжелое ранение в конце августа прошлого года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловскому участнику спецоперации на Украине Денису П., потерявшему стопу, отказали в бесплатном протезировании. Супруга бойца Анастасия рассказала журналисту URA.RU, что Дениса перенаправляли между медицинскими учреждениями, а затем якобы и вовсе перестали отвечать на запросы.

«17 октября 2022 года, когда нашему сыну исполнился год, муж был мобилизован и направлен в ДНР. 30 августа 2024 года он получил тяжелое минно-взрывное ранение, приведшее к травматической ампутации левой стопы. Помимо этого, Денис получил множественные осколочные ранения правой нижней конечности. Впоследствии у него развился синдром фантомной боли в ампутированной ноге, а также были диагностированы концевые невромы большеберцового и малоберцового нервов культи левой голени», — поделилась женщина.

По словам Анастасии, протезирование военнослужащему рекомендовали врачи. Но устроиться в медучреждение, готовое провести эту процедуру, никак не удается.

«Передвижение на костылях причиняет Денису сильную боль и дискомфорт, а перспектива оставаться без стопы вызывает отчаяние. Ситуация усугубляется тем, что его постоянно 'перебрасывают' из одной больницы в другую, обещая протезирование то в Москве, то в Краснодарском крае, а теперь, как выяснилось, и в Екатеринбурге это сделать невозможно», — посетовала она.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО). На момент публикации новости ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловскому участнику спецоперации на Украине Денису П., потерявшему стопу, отказали в бесплатном протезировании. Супруга бойца Анастасия рассказала журналисту URA.RU, что Дениса перенаправляли между медицинскими учреждениями, а затем якобы и вовсе перестали отвечать на запросы. «17 октября 2022 года, когда нашему сыну исполнился год, муж был мобилизован и направлен в ДНР. 30 августа 2024 года он получил тяжелое минно-взрывное ранение, приведшее к травматической ампутации левой стопы. Помимо этого, Денис получил множественные осколочные ранения правой нижней конечности. Впоследствии у него развился синдром фантомной боли в ампутированной ноге, а также были диагностированы концевые невромы большеберцового и малоберцового нервов культи левой голени», — поделилась женщина. По словам Анастасии, протезирование военнослужащему рекомендовали врачи. Но устроиться в медучреждение, готовое провести эту процедуру, никак не удается. «Передвижение на костылях причиняет Денису сильную боль и дискомфорт, а перспектива оставаться без стопы вызывает отчаяние. Ситуация усугубляется тем, что его постоянно 'перебрасывают' из одной больницы в другую, обещая протезирование то в Москве, то в Краснодарском крае, а теперь, как выяснилось, и в Екатеринбурге это сделать невозможно», — посетовала она. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО). На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...