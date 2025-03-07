Свердловскому бойцу СВО, потерявшему стопу в бою за Донбасс, отказали в протезе

08 марта 2025 в 15:17 Размер текста - 17 +

Денис получил тяжелое ранение в конце августа прошлого года (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловскому участнику спецоперации на Украине Денису П., потерявшему стопу, отказали в бесплатном протезировании. Супруга бойца Анастасия рассказала журналисту URA.RU, что Дениса перенаправляли между медицинскими учреждениями, а затем якобы и вовсе перестали отвечать на запросы. «17 октября 2022 года, когда нашему сыну исполнился год, муж был мобилизован и направлен в ДНР. 30 августа 2024 года он получил тяжелое минно-взрывное ранение, приведшее к травматической ампутации левой стопы. Помимо этого, Денис получил множественные осколочные ранения правой нижней конечности. Впоследствии у него развился синдром фантомной боли в ампутированной ноге, а также были диагностированы концевые невромы большеберцового и малоберцового нервов культи левой голени», — поделилась женщина. По словам Анастасии, протезирование военнослужащему рекомендовали врачи. Но устроиться в медучреждение, готовое провести эту процедуру, никак не удается. «Передвижение на костылях причиняет Денису сильную боль и дискомфорт, а перспектива оставаться без стопы вызывает отчаяние. Ситуация усугубляется тем, что его постоянно 'перебрасывают' из одной больницы в другую, обещая протезирование то в Москве, то в Краснодарском крае, а теперь, как выяснилось, и в Екатеринбурге это сделать невозможно», — посетовала она. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО). На момент публикации новости ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловскому участнику спецоперации на Украине Денису П., потерявшему стопу, отказали в бесплатном протезировании. Супруга бойца Анастасия рассказала журналисту URA.RU, что Дениса перенаправляли между медицинскими учреждениями, а затем якобы и вовсе перестали отвечать на запросы. «17 октября 2022 года, когда нашему сыну исполнился год, муж был мобилизован и направлен в ДНР. 30 августа 2024 года он получил тяжелое минно-взрывное ранение, приведшее к травматической ампутации левой стопы. Помимо этого, Денис получил множественные осколочные ранения правой нижней конечности. Впоследствии у него развился синдром фантомной боли в ампутированной ноге, а также были диагностированы концевые невромы большеберцового и малоберцового нервов культи левой голени», — поделилась женщина. По словам Анастасии, протезирование военнослужащему рекомендовали врачи. Но устроиться в медучреждение, готовое провести эту процедуру, никак не удается. «Передвижение на костылях причиняет Денису сильную боль и дискомфорт, а перспектива оставаться без стопы вызывает отчаяние. Ситуация усугубляется тем, что его постоянно 'перебрасывают' из одной больницы в другую, обещая протезирование то в Москве, то в Краснодарском крае, а теперь, как выяснилось, и в Екатеринбурге это сделать невозможно», — посетовала она. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО). На момент публикации новости ответ не поступил.