Мошенники используют новую схему обмана, которая заключается в том, что они выдают себя за представителей западных брендов IKEA, Zara, Bershka и Lush и обзванивают людей, сообщая о возобновлении деятельности в России на фоне улучшения международных отношений. Об этом заявил telegram-канал Shot.
«IKEA, Zara, Bershka и Lush официально возвращаются в Россию и массово восстанавливают бонусные карты клиентов. По версии мошенников», — передает telegram-канал.
Злоумышленники также предлагают восстановить накопленные на картах бонусы клиентов. Для реализации своего замысла они просят потерпевших предоставить СМС-код под предлогом проверки их идентичности в клиентской базе. Однако на самом деле это позволяет мошенникам получить доступ к персональным данным на портале «Госуслуг». В результате россияне теряют не только деньги, но и доступ к личным аккаунтам, а обещанные привилегии и товары не получают.
Ранее Российский Союз торговых центров предложил компаниям Uniqlo, H&M и Inditex вернуться в РФ. Так, за сотрудничество с этими организациями выступают большинство опрошенных торговых центров в стране. В ТЦ даже готовы выделить помещения для немедленной аренды, передает RT.
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