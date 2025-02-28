Shot: новости о возвращении IKEA и ZARA используются мошенниками

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Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян
Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян Фото:

Мошенники используют новую схему обмана, которая заключается в том, что они выдают себя за представителей западных брендов IKEA, Zara, Bershka и Lush и обзванивают людей, сообщая о возобновлении деятельности в России на фоне улучшения международных отношений. Об этом заявил telegram-канал Shot.

«IKEA, Zara, Bershka и Lush официально возвращаются в Россию и массово восстанавливают бонусные карты клиентов. По версии мошенников», — передает telegram-канал. 

Злоумышленники также предлагают восстановить накопленные на картах бонусы клиентов. Для реализации своего замысла они просят потерпевших предоставить СМС-код под предлогом проверки их идентичности в клиентской базе. Однако на самом деле это позволяет мошенникам получить доступ к персональным данным на портале «Госуслуг». В результате россияне теряют не только деньги, но и доступ к личным аккаунтам, а обещанные привилегии и товары не получают. 

Ранее Российский Союз торговых центров предложил компаниям Uniqlo, H&M и Inditex вернуться в РФ. Так, за сотрудничество с этими организациями выступают большинство опрошенных торговых центров в стране. В ТЦ даже готовы выделить помещения для немедленной аренды, передает RT. 

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Мошенники используют новую схему обмана, которая заключается в том, что они выдают себя за представителей западных брендов IKEA, Zara, Bershka и Lush и обзванивают людей, сообщая о возобновлении деятельности в России на фоне улучшения международных отношений. Об этом заявил telegram-канал Shot. «IKEA, Zara, Bershka и Lush официально возвращаются в Россию и массово восстанавливают бонусные карты клиентов. По версии мошенников», — передает telegram-канал.  Злоумышленники также предлагают восстановить накопленные на картах бонусы клиентов. Для реализации своего замысла они просят потерпевших предоставить СМС-код под предлогом проверки их идентичности в клиентской базе. Однако на самом деле это позволяет мошенникам получить доступ к персональным данным на портале «Госуслуг». В результате россияне теряют не только деньги, но и доступ к личным аккаунтам, а обещанные привилегии и товары не получают.  Ранее Российский Союз торговых центров предложил компаниям Uniqlo, H&M и Inditex вернуться в РФ. Так, за сотрудничество с этими организациями выступают большинство опрошенных торговых центров в стране. В ТЦ даже готовы выделить помещения для немедленной аренды, передает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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