«Во дворах просто безумие творится»: мэр Екатеринбурга разнес коммунальщиков за уборку

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время совещания обрушился с критикой на коммунальщиков за чистку тротуаров от наледи. Мэр поручил оперативно убрать гололед, обратив внимание на ситуацию во дворах, рассказали в пресс-службе администрации.
«Давайте внедрять лучшие практики в борьбе с наледью, в том числе те, которые уже применяются в других городах. Во дворах просто безумие творится. Управляющие компании должны создавать нормальные условия для жителей», — сказал Орлов.
Ночью коммунальщики обработали проезжую часть и тротуары тоннами противогололедных материалов и фракционным песком. На полигоны вывезено более тысячи тонн снега. Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вывели 388 рабочих и 146 единиц спецтехники.
Ранее прокуратура оштрафовала на 200 тысяч рублей за нечищенные и скользкие дороги в Екатеринбурге МБУ «Верх-Исетское ДЭУ», занимающееся уборкой в престижном коттеджном поселке «Карасьеозерский». Коммунальщики попали под административное дело по первой части статьи 12.34 КоАП РФ.
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