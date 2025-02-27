«Во дворах просто безумие творится»: мэр Екатеринбурга разнес коммунальщиков за уборку

Мэр Екатеринбурга Орлов поручил коммунальщикам очистить тротуары от наледи

28 февраля 2025 в 14:25 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов призвал создать «нормальные» условия для горожан Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время совещания обрушился с критикой на коммунальщиков за чистку тротуаров от наледи. Мэр поручил оперативно убрать гололед, обратив внимание на ситуацию во дворах, рассказали в пресс-службе администрации. «Давайте внедрять лучшие практики в борьбе с наледью, в том числе те, которые уже применяются в других городах. Во дворах просто безумие творится. Управляющие компании должны создавать нормальные условия для жителей», — сказал Орлов. Ночью коммунальщики обработали проезжую часть и тротуары тоннами противогололедных материалов и фракционным песком. На полигоны вывезено более тысячи тонн снега. Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вывели 388 рабочих и 146 единиц спецтехники. Ранее прокуратура оштрафовала на 200 тысяч рублей за нечищенные и скользкие дороги в Екатеринбурге МБУ «Верх-Исетское ДЭУ», занимающееся уборкой в престижном коттеджном поселке «Карасьеозерский». Коммунальщики попали под административное дело по первой части статьи 12.34 КоАП РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время совещания обрушился с критикой на коммунальщиков за чистку тротуаров от наледи. Мэр поручил оперативно убрать гололед, обратив внимание на ситуацию во дворах, рассказали в пресс-службе администрации. «Давайте внедрять лучшие практики в борьбе с наледью, в том числе те, которые уже применяются в других городах. Во дворах просто безумие творится. Управляющие компании должны создавать нормальные условия для жителей», — сказал Орлов. Ночью коммунальщики обработали проезжую часть и тротуары тоннами противогололедных материалов и фракционным песком. На полигоны вывезено более тысячи тонн снега. Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вывели 388 рабочих и 146 единиц спецтехники. Ранее прокуратура оштрафовала на 200 тысяч рублей за нечищенные и скользкие дороги в Екатеринбурге МБУ «Верх-Исетское ДЭУ», занимающееся уборкой в престижном коттеджном поселке «Карасьеозерский». Коммунальщики попали под административное дело по первой части статьи 12.34 КоАП РФ.