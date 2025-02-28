В Кремле ответили на вопрос URA.RU о подготовке покушения на митрополита Тихона

В Кремле подчеркнули, что у Киева нет ничего святого, поскольку там готовят покушение и вербуют священнослужителей. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, «режим не гнушается ничем».
«Понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается», — заявил Песков.
ФСБ задержала нескольких подозреваемых в подготовке покушения на крымского митрополита Тихона, которого СМИ называют духовником президента Владимира Путина. По данным ведомства, теракт готовился военной разведкой Украины. Покушение должно было произойти в Москве, в Сретенском монастыре. Завербованные священники из близкого окружения митрополита уже дали признательные показания. У них изъято самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта с измененными личными данными подозреваемых.
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