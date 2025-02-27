Пермские единоросы после поджога офиса переезжают ближе к полиции

Исполком реготделения «Единой России» определился с адресом нового офиса. Как сообщил URA.RU первый замсекретаря ЕР Вячеслав Григорьев, партия переезжает в помещение на ул. Комсомольский проспект, 72, в офис, который раньше занимал один из банков. Сменить локацию единоросы решили после пожара в помещении на Плеханова, 12. Новый офис по случайному совпадению находится напротив главка полиции.
«Сейчас находимся в процессе переезда. Со следующей недели начнем работу на новом месте», — пояснил Григорьев. Помещение немного больше, чем на Плеханова, и почти не нуждается в ремонте. Партия заключила договор аренды.
Пожар в офисе «Единой России» случился осенью 2024 года. Две жительницы Гайн бросили в окна бутылки с зажигательной смесью. На время ремонта единороссы переехали, а потом решили сменить локацию. С пожаром это никак не связано: просто помещения на Плеханова стали тесны для исполкома, регулярно собирающим гуманитарные грузы.
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