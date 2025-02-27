27 февраля 2025

Пермские единоросы после поджога офиса переезжают ближе к полиции

Пермские единоросы сменили офис
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое помещение больше по площади
Новое помещение больше по площади Фото:

Исполком реготделения «Единой России» определился с адресом нового офиса. Как сообщил URA.RU первый замсекретаря ЕР Вячеслав Григорьев, партия переезжает в помещение на ул. Комсомольский проспект, 72, в офис, который раньше занимал один из банков. Сменить локацию единоросы решили после пожара в помещении на Плеханова, 12. Новый офис по случайному совпадению находится напротив главка полиции.

«Сейчас находимся в процессе переезда. Со следующей недели начнем работу на новом месте», — пояснил Григорьев. Помещение немного больше, чем на Плеханова, и почти не нуждается в ремонте. Партия заключила договор аренды.

Пожар в офисе «Единой России» случился осенью 2024 года. Две жительницы Гайн бросили в окна бутылки с зажигательной смесью. На время ремонта единороссы переехали, а потом решили сменить локацию. С пожаром это никак не связано: просто помещения на Плеханова стали тесны для исполкома, регулярно собирающим гуманитарные грузы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исполком реготделения «Единой России» определился с адресом нового офиса. Как сообщил URA.RU первый замсекретаря ЕР Вячеслав Григорьев, партия переезжает в помещение на ул. Комсомольский проспект, 72, в офис, который раньше занимал один из банков. Сменить локацию единоросы решили после пожара в помещении на Плеханова, 12. Новый офис по случайному совпадению находится напротив главка полиции. «Сейчас находимся в процессе переезда. Со следующей недели начнем работу на новом месте», — пояснил Григорьев. Помещение немного больше, чем на Плеханова, и почти не нуждается в ремонте. Партия заключила договор аренды. Пожар в офисе «Единой России» случился осенью 2024 года. Две жительницы Гайн бросили в окна бутылки с зажигательной смесью. На время ремонта единороссы переехали, а потом решили сменить локацию. С пожаром это никак не связано: просто помещения на Плеханова стали тесны для исполкома, регулярно собирающим гуманитарные грузы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...