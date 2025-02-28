Беглов показал проект уникального курорта «Санкт-Петербург Марина»

© Служба новостей «URA.RU»
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В рамках проекта уже начаты работы по проектированию новых дорог
В рамках проекта уже начаты работы по проектированию новых дорог Фото:

На недавнем заседании Экологического совета обсуждался важный вопрос о переводе базы природоохранного флота с территории будущего круглогодичного курорта «Санкт-Петербург Марина». Этот проект активно развивается, и подготовка к строительству курорта в Горской идет полным ходом. Александр Беглов показал как будет выглядеть курорт.

«„Санкт-Петербург Марина“ — один из мегапроектов нашей стратегической программы „10 приоритетов“. Здесь будут общественные пространства с набережными и парками, круглогодичный бассейн, секции для детей, искусственный тренировочный водоём», — пишет Александр Беглов в своем telegram-канале. 

В рамках проекта уже начаты работы по проектированию новых дорог, которые соединят курорт с транспортной инфраструктурой города. Это позволит обеспечить удобный доступ для жителей и туристов. Также завершается проектирование тоннельного канализационного коллектора Лахта — Горская. Для успешного строительства этого важного объекта рассматривается возможность привлечения федерального софинансирования, что позволит значительно ускорить процесс. Согласованы градостроительные планы на первые два земельных участка площадью 25,6 гектара и 9,6 гектара. На этих территориях планируется создание школы яхтенного спорта и яхт-клуба.

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На недавнем заседании Экологического совета обсуждался важный вопрос о переводе базы природоохранного флота с территории будущего круглогодичного курорта «Санкт-Петербург Марина». Этот проект активно развивается, и подготовка к строительству курорта в Горской идет полным ходом. Александр Беглов показал как будет выглядеть курорт. «„Санкт-Петербург Марина“ — один из мегапроектов нашей стратегической программы „10 приоритетов“. Здесь будут общественные пространства с набережными и парками, круглогодичный бассейн, секции для детей, искусственный тренировочный водоём», — пишет Александр Беглов в своем telegram-канале.  В рамках проекта уже начаты работы по проектированию новых дорог, которые соединят курорт с транспортной инфраструктурой города. Это позволит обеспечить удобный доступ для жителей и туристов. Также завершается проектирование тоннельного канализационного коллектора Лахта — Горская. Для успешного строительства этого важного объекта рассматривается возможность привлечения федерального софинансирования, что позволит значительно ускорить процесс. Согласованы градостроительные планы на первые два земельных участка площадью 25,6 гектара и 9,6 гектара. На этих территориях планируется создание школы яхтенного спорта и яхт-клуба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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