Холдинг челябинского золотодобытчика продаст бонды на 200 миллионов долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Книгу заявок на бонды «ЮГК» закрыла с предложением в четыре раза больше первоначальных планов
Книгу заявок на бонды «ЮГК» закрыла с предложением в четыре раза больше первоначальных планов Фото:

Холдинг «ЮГК» челябинского золотодобытчика Константина Струкова продаст облигации на 200 млн долларов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, книгу заявок закрыли с результатом, в четыре раза превысившим первоначальные планы.

«Группа „ЮГК“ объявляет об успешном закрытии книги заявок на размещение долларовых облигаций выпуска серии 001Р-04 с расчетами в рублях. Объем предложения увеличен в четыре раза: с 50 млн до 200 млн долларов», — заявили URA.RU в офисе холдинга.

Ставка купонного дохода составила 10,6% годовых. Торги новыми облигациями на Московской бирже начнутся 4 марта.

«Рады, что институциональные и розничные инвесторы проявили повышенный интерес к нашим облигациям. Деньги будут направлены на погашение облигаций ЮГК в китайских юанях, срок которых истекает в апреле, погашение рублевых кредитов с высокой ставкой и на общекорпоративные цели», — отметил финансовый директор «ЮГК» Артем Клецкин.

Розничным инвесторам отдали приоритет по аллокации. При распределении их удовлетворят на 51%. Аллокация институциональным инвесторам составит 30%. Заявки, полученные после 12:30 по московскому времени 27 февраля, обеспечат на 10%. В «ЮГК» рассчитывают, что названные пропорции обеспечат рост котировок на вторичном рынке, более широкое распределение книги заявок и увеличение числа инвесторов в ценные бумаги холдинга.

Сбор заявок состоялся 27 февраля. Приобрести бумаги могут даже неквалифицированные инвесторы, которые прошли тест № 6. 

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Холдинг «ЮГК» челябинского золотодобытчика Константина Струкова продаст облигации на 200 млн долларов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, книгу заявок закрыли с результатом, в четыре раза превысившим первоначальные планы. «Группа „ЮГК“ объявляет об успешном закрытии книги заявок на размещение долларовых облигаций выпуска серии 001Р-04 с расчетами в рублях. Объем предложения увеличен в четыре раза: с 50 млн до 200 млн долларов», — заявили URA.RU в офисе холдинга. Ставка купонного дохода составила 10,6% годовых. Торги новыми облигациями на Московской бирже начнутся 4 марта. «Рады, что институциональные и розничные инвесторы проявили повышенный интерес к нашим облигациям. Деньги будут направлены на погашение облигаций ЮГК в китайских юанях, срок которых истекает в апреле, погашение рублевых кредитов с высокой ставкой и на общекорпоративные цели», — отметил финансовый директор «ЮГК» Артем Клецкин. Розничным инвесторам отдали приоритет по аллокации. При распределении их удовлетворят на 51%. Аллокация институциональным инвесторам составит 30%. Заявки, полученные после 12:30 по московскому времени 27 февраля, обеспечат на 10%. В «ЮГК» рассчитывают, что названные пропорции обеспечат рост котировок на вторичном рынке, более широкое распределение книги заявок и увеличение числа инвесторов в ценные бумаги холдинга. Сбор заявок состоялся 27 февраля. Приобрести бумаги могут даже неквалифицированные инвесторы, которые прошли тест № 6. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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