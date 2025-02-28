Холдинг челябинского золотодобытчика продаст бонды на 200 миллионов долларов

Холдинг «ЮГК» челябинского золотодобытчика Константина Струкова продаст облигации на 200 млн долларов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, книгу заявок закрыли с результатом, в четыре раза превысившим первоначальные планы.
«Группа „ЮГК“ объявляет об успешном закрытии книги заявок на размещение долларовых облигаций выпуска серии 001Р-04 с расчетами в рублях. Объем предложения увеличен в четыре раза: с 50 млн до 200 млн долларов», — заявили URA.RU в офисе холдинга.
Ставка купонного дохода составила 10,6% годовых. Торги новыми облигациями на Московской бирже начнутся 4 марта.
«Рады, что институциональные и розничные инвесторы проявили повышенный интерес к нашим облигациям. Деньги будут направлены на погашение облигаций ЮГК в китайских юанях, срок которых истекает в апреле, погашение рублевых кредитов с высокой ставкой и на общекорпоративные цели», — отметил финансовый директор «ЮГК» Артем Клецкин.
Розничным инвесторам отдали приоритет по аллокации. При распределении их удовлетворят на 51%. Аллокация институциональным инвесторам составит 30%. Заявки, полученные после 12:30 по московскому времени 27 февраля, обеспечат на 10%. В «ЮГК» рассчитывают, что названные пропорции обеспечат рост котировок на вторичном рынке, более широкое распределение книги заявок и увеличение числа инвесторов в ценные бумаги холдинга.
Сбор заявок состоялся 27 февраля. Приобрести бумаги могут даже неквалифицированные инвесторы, которые прошли тест № 6.
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