Врач из ХМАО раскрыла, как бороться с метеозависимостью

Врач-невролог из ХМАО Алена Мостовенко рассказала, что победить метеозависимость помогает профилактика мигрени. Об этом URA.RU сообщила сама специалист.
«Вопрос про метеозависимость довольно сложный. Для начала нужно понять, как смена погоды на вас влияет, и поставить диагноз — вероятнее всего это будет мигрень. Природные условия не изменить, а профилактику мигрени подобрать можно», — поделилась врач.
Также невролог объяснила, что профилактика мигрени для каждого человека индивидуальна. Важно правильно подобрать препараты и рекомендации, опираясь на образ жизни пациента.
Ранее URA.RU сообщало, что магнитные бури атакуют ХМАО в марте. Геомагнитные излучения будут испытывать югорчан почти целую неделю.
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