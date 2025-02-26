В марте магнитные бури будут атаковать жителей ХМАО почти целую неделю. Об этом сообщается на сайте «Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ».
«С 3-го марта начнется волна магнитных излучений, однако уже 4-го числа буря стихнет. Специалисты оценивают показатели магнитосферы между уровнем G1 и G2 (между слабой и сильной бурей)», — сказано на сайте.
Однако с 21 по 25 марта югорчанам следует ожидать сильнейший геомагнитный шторм. Самая сильная магнитная буря ожидается 24 числа, ее значение достигнет показателя G4 (очень сильная буря), что совсем недалеко до самой верхней планки — экстремального шторма (G5).
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