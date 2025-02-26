26 февраля 2025

Магнитные бури атакуют ХМАО в марте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магнитные бури начнутся с 3-го марта
Магнитные бури начнутся с 3-го марта Фото:

В марте магнитные бури будут атаковать жителей ХМАО почти целую неделю. Об этом сообщается на сайте «Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ».

«С 3-го марта начнется волна магнитных излучений, однако уже 4-го числа буря стихнет. Специалисты оценивают показатели магнитосферы между уровнем G1 и G2 (между слабой и сильной бурей)», — сказано на сайте.

Однако с 21 по 25 марта югорчанам следует ожидать сильнейший геомагнитный шторм. Самая сильная магнитная буря ожидается 24 числа, ее значение достигнет показателя G4 (очень сильная буря), что совсем недалеко до самой верхней планки — экстремального шторма (G5).

График магнитных бурь в марте
График магнитных бурь в марте
Фото:

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В марте магнитные бури будут атаковать жителей ХМАО почти целую неделю. Об этом сообщается на сайте «Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ». «С 3-го марта начнется волна магнитных излучений, однако уже 4-го числа буря стихнет. Специалисты оценивают показатели магнитосферы между уровнем G1 и G2 (между слабой и сильной бурей)», — сказано на сайте. Однако с 21 по 25 марта югорчанам следует ожидать сильнейший геомагнитный шторм. Самая сильная магнитная буря ожидается 24 числа, ее значение достигнет показателя G4 (очень сильная буря), что совсем недалеко до самой верхней планки — экстремального шторма (G5).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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