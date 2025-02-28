В Госдуме раскрыли местонахождение генерала Суровикина

В Госдуме рассказали, что генерал Суровикин работает военным советником в Африке
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Суровикин работает на должности военного советника в Африке
Суровикин работает на должности военного советника в Африке Фото:

Экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации, генерал Сергей Суровикин в настоящее время работает военным советников в Африке. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«По-моему, где-то в Африке, насколько я в курсе. Где-то военным советником работает, не знаю где, не интересовался, за рубежом», — заявил Соболев в беседе с «Газетой.ru». По словам депутата, он не знает точную страну, в которой сейчас находится Суровикин, и добавил, что тот занимается «важными задачами».

Ранее военкор Александр Сладков назвал дело в отношении генерала армии и Героя РФ Сергея Суровикина сомнительным и «с плохим запахом». Он выразил такую позицию в связи с «несправедливыми обвинениями в коррупции», выдвинутыми против генерала Ивана Попова. Сладков подчеркнул, что подобные несправедливые обвинения также были адресованы Суровикину.

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Экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации, генерал Сергей Суровикин в настоящее время работает военным советников в Африке. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «По-моему, где-то в Африке, насколько я в курсе. Где-то военным советником работает, не знаю где, не интересовался, за рубежом», — заявил Соболев в беседе с «Газетой.ru». По словам депутата, он не знает точную страну, в которой сейчас находится Суровикин, и добавил, что тот занимается «важными задачами». Ранее военкор Александр Сладков назвал дело в отношении генерала армии и Героя РФ Сергея Суровикина сомнительным и «с плохим запахом». Он выразил такую позицию в связи с «несправедливыми обвинениями в коррупции», выдвинутыми против генерала Ивана Попова. Сладков подчеркнул, что подобные несправедливые обвинения также были адресованы Суровикину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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