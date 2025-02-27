Военкор Сладков назвал дело генерала Суровикина «плохо пахнущим»

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Российский военкор Сладков прокомментировал дело генерала Суровикина
Российский военкор Сладков прокомментировал дело генерала Суровикина Фото:

Дело в отношении генерала армии и Героя России Сергея Суровикина — сомнительное и с «плохим запахом». Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков, комментируя ситуацию вокруг генерала Ивана Попова, которого обвиняют в коррупции.

«С Суровикиным мы знаем, как все получилось. Знаем, и молчим, потому, как стыдно. Дело с плохим запахом» , — написал Сладков в своем telegram-канале. Такую позицию он высказал из-за несправедливых обвинений в адрес Ивана Попова. Сладков также отметил, что несправедливые обвинения касались и Суровикина. Он заявил, что нет никаких доказательств того, что Попов является предателем, и уверен, что со временем правда о нем станет известна всем, подобно случаю с бывшим командующим Сухопутными войсками России Владимиром Чиркиным, ранее обвиняемым в мошенничестве. 

В отношении Попова, которого следствие обвиняет в причастности к присвоению металлоконструкций, предназначенных для обороны территории Запорожья, возбуждено уголовное дело. Следственные органы оценивают ущерб от его действий в сумму свыше 114 миллионов рублей. Генерал Попов отрицает свою вину, а свидетельства потерпевших указывают на его непричастность к обвиняемым ему преступлениям. Тамбовский гарнизонный военный суд назначил на завтра, 28 февраля, заседание по рассмотрению ходатайства военной прокуратуры об изменении меры пресечения

Ранее стало известно, что Суровикин выполняет специальное задание. В Африке он представляет интересы России. Незадолго до этого в западных средствах массовой информации появились сообщения о якобы возможном задержании генерала из-за связи с мятежными группировками.

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Дело в отношении генерала армии и Героя России Сергея Суровикина — сомнительное и с «плохим запахом». Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков, комментируя ситуацию вокруг генерала Ивана Попова, которого обвиняют в коррупции. «С Суровикиным мы знаем, как все получилось. Знаем, и молчим, потому, как стыдно. Дело с плохим запахом» , — написал Сладков в своем telegram-канале. Такую позицию он высказал из-за несправедливых обвинений в адрес Ивана Попова. Сладков также отметил, что несправедливые обвинения касались и Суровикина. Он заявил, что нет никаких доказательств того, что Попов является предателем, и уверен, что со временем правда о нем станет известна всем, подобно случаю с бывшим командующим Сухопутными войсками России Владимиром Чиркиным, ранее обвиняемым в мошенничестве.  В отношении Попова, которого следствие обвиняет в причастности к присвоению металлоконструкций, предназначенных для обороны территории Запорожья, возбуждено уголовное дело. Следственные органы оценивают ущерб от его действий в сумму свыше 114 миллионов рублей. Генерал Попов отрицает свою вину, а свидетельства потерпевших указывают на его непричастность к обвиняемым ему преступлениям. Тамбовский гарнизонный военный суд назначил на завтра, 28 февраля, заседание по рассмотрению ходатайства военной прокуратуры об изменении меры пресечения Ранее стало известно, что Суровикин выполняет специальное задание. В Африке он представляет интересы России. Незадолго до этого в западных средствах массовой информации появились сообщения о якобы возможном задержании генерала из-за связи с мятежными группировками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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