Военкор Сладков назвал дело генерала Суровикина «плохо пахнущим»

Дело в отношении генерала армии и Героя России Сергея Суровикина — сомнительное и с «плохим запахом». Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков, комментируя ситуацию вокруг генерала Ивана Попова, которого обвиняют в коррупции.
«С Суровикиным мы знаем, как все получилось. Знаем, и молчим, потому, как стыдно. Дело с плохим запахом» , — написал Сладков в своем telegram-канале. Такую позицию он высказал из-за несправедливых обвинений в адрес Ивана Попова. Сладков также отметил, что несправедливые обвинения касались и Суровикина. Он заявил, что нет никаких доказательств того, что Попов является предателем, и уверен, что со временем правда о нем станет известна всем, подобно случаю с бывшим командующим Сухопутными войсками России Владимиром Чиркиным, ранее обвиняемым в мошенничестве.
В отношении Попова, которого следствие обвиняет в причастности к присвоению металлоконструкций, предназначенных для обороны территории Запорожья, возбуждено уголовное дело. Следственные органы оценивают ущерб от его действий в сумму свыше 114 миллионов рублей. Генерал Попов отрицает свою вину, а свидетельства потерпевших указывают на его непричастность к обвиняемым ему преступлениям. Тамбовский гарнизонный военный суд назначил на завтра, 28 февраля, заседание по рассмотрению ходатайства военной прокуратуры об изменении меры пресечения
Ранее стало известно, что Суровикин выполняет специальное задание. В Африке он представляет интересы России. Незадолго до этого в западных средствах массовой информации появились сообщения о якобы возможном задержании генерала из-за связи с мятежными группировками.
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