В ОАЭ будут использовать дроны, чтобы определять начало Рамадана

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Дроны с ИИ будут впервые использованы для определения начала Рамадана
Дроны с ИИ будут впервые использованы для определения начала Рамадана Фото:

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут использовать беспилотники с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) для наблюдения за луной, что поможет определить начало Рамадана. Об этом объявил Совет по фетвам страны.

Мониторинг с помощью дронов и технологий ИИ будет дополнять традиционные методы наблюдения за луной невооруженным глазом, пишет РИА Новости со ссылкой на объявление Совета по фетвам ОАЭ. Это, по их данным, позволит более точно и эффективно определить момент наступления Рамадана — священного для мусульман лунного месяца. Отмечается, что использование ИИ и дронов сделает Эмираты первой страной в мире, применяющей подобные высокотехнологичные методы для определения начала Рамадана.

Ранее Совет по фетвам ОАЭ призвал граждан и жителей страны принять участие в наблюдении за луной вечером 28 февраля. Если новый полумесяц будет замечен после вечерней молитвы, то Рамадан в ОАЭ начнется 1 марта. В противном случае пост начнется 2 марта.

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут использовать беспилотники с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) для наблюдения за луной, что поможет определить начало Рамадана. Об этом объявил Совет по фетвам страны. Мониторинг с помощью дронов и технологий ИИ будет дополнять традиционные методы наблюдения за луной невооруженным глазом, пишет РИА Новости со ссылкой на объявление Совета по фетвам ОАЭ. Это, по их данным, позволит более точно и эффективно определить момент наступления Рамадана — священного для мусульман лунного месяца. Отмечается, что использование ИИ и дронов сделает Эмираты первой страной в мире, применяющей подобные высокотехнологичные методы для определения начала Рамадана. Ранее Совет по фетвам ОАЭ призвал граждан и жителей страны принять участие в наблюдении за луной вечером 28 февраля. Если новый полумесяц будет замечен после вечерней молитвы, то Рамадан в ОАЭ начнется 1 марта. В противном случае пост начнется 2 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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