В Государственной Думе действует мигрантское лобби, которое поддерживает ценности Агентства США по международному развитию (USAID), ранее прекратившего свою деятельность в России. Об этом сообщил депутат Михаил Делягин.
«USAID выгнали, сотрудники, которые продвигали ее интересы, остались, можно посмотреть на мигрантское лобби в Государственной Думе, которое, так сказать, торжествует и празднует. В общем, все у них хорошо, и дело его [USAID] живет», — заявил депутат, его слова передает «Лента.ру».
Михаил Делягин указал на то, что, несмотря на официальный уход USAID из России, влияние агентства продолжает ощущаться. По его мнению, влияние проявляется через определенные группы в российском законодательном органе.
В 2012 году Россия остановила работу USAID на своей территории. МИД РФ заявил, что агентство через гранты пыталось влиять на политику страны, включая выборы и гражданское общество. К 2025 году конфликт усилился: президент США Дональд Трамп назвал USAID коррумпированной, после чего её сотрудники покинули офисы, а организацию решили ликвидировать.
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