Московский суд рассмотрит дело генерала Шамарина

Московский гарнизонный военный суд начнет рассмотрение дела генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взяток на сумму 36 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России (СК РФ).
«Следователями Главного военного следственного управления СК России собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа…» — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Уточняется, что уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в Московский гарнизонный военный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
В ходе проведенного расследования было установлено, что в период с 2019 по 2023 годы Министерство обороны Российской Федерации заключило договоры на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей с Открытым акционерным обществом «Пермский телефонный завод „Телта“ на поставку устройств связи в рамках государственного оборонного заказа. В течение данных лет Шамарин принимал взятки от представителей завода, что привело к увеличению объемов и стоимости контрактов. В результате на имущество Шамарина были наложены аресты на сумму, равную полученным им взяткам. В настоящее время генерал находится под арестом.
Ранее были опубликованы сообщения о том, что генерал Шамарин обвиняется в получении взятки на сумму 36 миллионов рублей. Он сам частично признал свою вину. По информации, предоставленной его адвокатом, Шамарин подтвердил факт получения 19 миллионов рублей, однако он выразил несогласие с тем, что уголовное дело возбуждено по статье о взяточничестве.
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