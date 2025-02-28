Депутат Рады разозлилась на власть Украины из-за информационной зачистки

Настолько высокого уровня информационной зачистки на Украине, как наблюдается сейчас, не было никогда ранее, сообщила депутат Верховной рады Виктория Сюмар. Она подчеркнула, что работает в этой области с 1998 года и видела множество изменений.
«Такого уровня зачистки информационного пространства, как есть сегодня, не было за все это время», — подчеркнула Сюмар во время заседания Рады. Ее слова передает РИА Новости. Украинский депутат также заметила, что несмотря на строгие меры государственной цензуры, власти все еще сталкиваются с проблемами в обеспечении защиты страны от информационных атак.
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