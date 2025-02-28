Трамп собирается признать английский официальным языком США

Президент США Дональд Трамп планирует признать английский язык официальным языком страны, подписав соответствующий указ. Об этом сообщают источники внутри администрации Штатов.
«В пояснительной записке к указу говорилось, что целью превращения английского языка в национальный является содействие единству, повышение эффективности работы правительства и обеспечение гражданской активности», — пишет The Wall Street Journal. Издание ссылается на свои источники.
По информации газетыl, новый указ отменит федеральный мандат, выданный ранее бывшим главой США Биллом Клинтоном, который обязывал госагентства и получателей федеральных средств предоставлять услуги перевода для не владеющих английским языком. Однако агентства по-прежнему смогут выдавать документы и предоставлять услуги на других языках.
Во время своей президентской кампании Дональд Трамп выражал озабоченность по поводу того, что мигранты-студенты, не владеющие английским языком, испытывают трудности в общении в учебных заведениях. Президент США неоднократно подчеркивал важность английского языка, заявляя о необходимости его использования всеми жителями страны. Кроме того, администрация Трампа приняла решение о блокировке испаноязычной версии официального сайта Белого дома.
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