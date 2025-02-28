Трамп собирается признать английский официальным языком США

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Трамп подпишет указ о признании английского официальным языком США
Трамп подпишет указ о признании английского официальным языком США Фото:

Президент США Дональд Трамп планирует признать английский язык официальным языком страны, подписав соответствующий указ. Об этом сообщают источники внутри администрации Штатов.

«В пояснительной записке к указу говорилось, что целью превращения английского языка в национальный является содействие единству, повышение эффективности работы правительства и обеспечение гражданской активности», — пишет The Wall Street Journal. Издание ссылается на свои источники.

По информации газетыl, новый указ отменит федеральный мандат, выданный ранее бывшим главой США Биллом Клинтоном, который обязывал госагентства и получателей федеральных средств предоставлять услуги перевода для не владеющих английским языком. Однако агентства по-прежнему смогут выдавать документы и предоставлять услуги на других языках.

Во время своей президентской кампании Дональд Трамп выражал озабоченность по поводу того, что мигранты-студенты, не владеющие английским языком, испытывают трудности в общении в учебных заведениях. Президент США неоднократно подчеркивал важность английского языка, заявляя о необходимости его использования всеми жителями страны. Кроме того, администрация Трампа приняла решение о блокировке испаноязычной версии официального сайта Белого дома.

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Президент США Дональд Трамп планирует признать английский язык официальным языком страны, подписав соответствующий указ. Об этом сообщают источники внутри администрации Штатов. «В пояснительной записке к указу говорилось, что целью превращения английского языка в национальный является содействие единству, повышение эффективности работы правительства и обеспечение гражданской активности», — пишет The Wall Street Journal. Издание ссылается на свои источники. По информации газетыl, новый указ отменит федеральный мандат, выданный ранее бывшим главой США Биллом Клинтоном, который обязывал госагентства и получателей федеральных средств предоставлять услуги перевода для не владеющих английским языком. Однако агентства по-прежнему смогут выдавать документы и предоставлять услуги на других языках. Во время своей президентской кампании Дональд Трамп выражал озабоченность по поводу того, что мигранты-студенты, не владеющие английским языком, испытывают трудности в общении в учебных заведениях. Президент США неоднократно подчеркивал важность английского языка, заявляя о необходимости его использования всеми жителями страны. Кроме того, администрация Трампа приняла решение о блокировке испаноязычной версии официального сайта Белого дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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