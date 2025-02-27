Награждение авторитетного бизнесмена Петермана из ХМАО оказалось под угрозой

Глава корпорации «Славтэк» Александр Петерман, сколотивший состояние в девяностых, получит заветную награду от властей Нижневартовска (ХМАО). Городская дума утвердила итоги народного голосования о награждении его, общественницы Овсянниковой и нефтяника Сягита Сайфуллина почетным знаком за заслуги перед городом. Неожиданно, но на тайном голосовании бизнесмен получил меньше голосов, чем другие кандидаты — набрал необходимый минимум, 13. Если еще один депутат проголосовал бы против или воздержался, награждение бизнесмена бы сорвалось.
«Овсянникова Светлана, за — 17, против — два. Петерман Александр, за — 13, против — два, воздержалось — четыре, Сайфуллин Сягит, за — 18, против — один», — огласил итоги тайного голосования глава счетной комиссии Павел Лариков. Трансляция заседания думы велась на сайте властей муниципалитета.
Все три кандидата набрали достаточное количество голосов. Награждение состоится перед днем рождения города, который празднуют 9 марта.
Ранее URA.RU писало, что Петерман вошел в тройку кандидатов, набравших наибольшее число голосов жителей. Народный рейтинг присудил ему второе место.
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