28 января 2025

Авторитетный бизнесмен Петерман получит статусную награду от властей Нижневартовска. Инсайд

Петерман вошел в топ кандидатов, награжденных за заслуги перед Нижневартовском
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нижневартовский бизнесмен Александр Петерман (архивное фото)
Нижневартовский бизнесмен Александр Петерман (архивное фото) Фото:

Глава корпорации «Славтэк» Александр Петерман, сколотивший состояние в девяностых, получит статусную награду от властей Нижневартовска (ХМАО) — знак «За заслуги перед городом». По данным источников URA.RU, он вошел в тройку кандидатов, набравших наибольшее число голосов жителей.

«Петерман вошел в тройку победителей, заняв второе место. Награду вручат также вдове писателя Овсянникова-Заярского (председателю общества ветеранов Светлане Овсянниковой) и нефтянику Сягиту Сайфуллину. При этом, городские власти сняли с себя ответственность за награждение — итоговое решение должна принять дума. Предполагаю, что заседание пройдет без сюрпризов, и глава корпорации „Славтэк“ получит нагрудный знак», — сообщает инсайдер.

Информацию подтвердили несколько не связанных друг с другом источников. В пресс-службе администрации Нижневартовска сослались на то, что вопрос награждения будет обсуждаться на заседании городской думы в феврале, а сама церемония состоится в марте и будет приурочена к дню города.

Петерман был одним из пяти кандидатов, выдвинутых на получение статусной награды города. Ранее он также продемонстрировал укрепление связей с региональным правительством, приняв участие в мероприятии с губернатором ХМАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава корпорации «Славтэк» Александр Петерман, сколотивший состояние в девяностых, получит статусную награду от властей Нижневартовска (ХМАО) — знак «За заслуги перед городом». По данным источников URA.RU, он вошел в тройку кандидатов, набравших наибольшее число голосов жителей. «Петерман вошел в тройку победителей, заняв второе место. Награду вручат также вдове писателя Овсянникова-Заярского (председателю общества ветеранов Светлане Овсянниковой) и нефтянику Сягиту Сайфуллину. При этом, городские власти сняли с себя ответственность за награждение — итоговое решение должна принять дума. Предполагаю, что заседание пройдет без сюрпризов, и глава корпорации „Славтэк“ получит нагрудный знак», — сообщает инсайдер. Информацию подтвердили несколько не связанных друг с другом источников. В пресс-службе администрации Нижневартовска сослались на то, что вопрос награждения будет обсуждаться на заседании городской думы в феврале, а сама церемония состоится в марте и будет приурочена к дню города. Петерман был одним из пяти кандидатов, выдвинутых на получение статусной награды города. Ранее он также продемонстрировал укрепление связей с региональным правительством, приняв участие в мероприятии с губернатором ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...