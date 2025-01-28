Глава корпорации «Славтэк» Александр Петерман, сколотивший состояние в девяностых, получит статусную награду от властей Нижневартовска (ХМАО) — знак «За заслуги перед городом». По данным источников URA.RU, он вошел в тройку кандидатов, набравших наибольшее число голосов жителей.
«Петерман вошел в тройку победителей, заняв второе место. Награду вручат также вдове писателя Овсянникова-Заярского (председателю общества ветеранов Светлане Овсянниковой) и нефтянику Сягиту Сайфуллину. При этом, городские власти сняли с себя ответственность за награждение — итоговое решение должна принять дума. Предполагаю, что заседание пройдет без сюрпризов, и глава корпорации „Славтэк“ получит нагрудный знак», — сообщает инсайдер.
Информацию подтвердили несколько не связанных друг с другом источников. В пресс-службе администрации Нижневартовска сослались на то, что вопрос награждения будет обсуждаться на заседании городской думы в феврале, а сама церемония состоится в марте и будет приурочена к дню города.
Петерман был одним из пяти кандидатов, выдвинутых на получение статусной награды города. Ранее он также продемонстрировал укрепление связей с региональным правительством, приняв участие в мероприятии с губернатором ХМАО.
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