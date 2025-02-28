Роскосмос запретил американцам собирать микробов в российской части МКС

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Американским исследователям не давали доступ в российские сегменты МКС
Американским исследователям не давали доступ в российские сегменты МКС Фото:

Американские исследователи не смогли собрать микробов в российских сегментах МКС. Об этом сообщили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США).

«Мы пытались, но не получили доступ [к российским сегментам]. Конечно, было бы интересно взглянуть на российские модули в будущей версии этого проекта, и мы были бы рады сделать эти методы доступными», — сообщил один из исследователей Роб Найт, его слова передает RTVI. Вместе с другими учеными из Калифорнийского университета они проводили самое масштабное исследование микробов на МКС в 2020 и 2021 годах — на тот момент главой в Роскосмосе был Дмитрий Рогозин.

Эксперты выявили на МКС нехватку микроорганизмов, которые в нормальных условиях на Земле обитают в почве и воде. По их мнению, контролируемое введение таких микробов на станцию, при соблюдении всех мер гигиены, может способствовать улучшению состояния здоровья космонавтов. Исследователи хотели получить доступ к российским сегментам, поскольку в разных отсеках могут находиться разные микробы. 

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Американские исследователи не смогли собрать микробов в российских сегментах МКС. Об этом сообщили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США). «Мы пытались, но не получили доступ [к российским сегментам]. Конечно, было бы интересно взглянуть на российские модули в будущей версии этого проекта, и мы были бы рады сделать эти методы доступными», — сообщил один из исследователей Роб Найт, его слова передает RTVI. Вместе с другими учеными из Калифорнийского университета они проводили самое масштабное исследование микробов на МКС в 2020 и 2021 годах — на тот момент главой в Роскосмосе был Дмитрий Рогозин. Эксперты выявили на МКС нехватку микроорганизмов, которые в нормальных условиях на Земле обитают в почве и воде. По их мнению, контролируемое введение таких микробов на станцию, при соблюдении всех мер гигиены, может способствовать улучшению состояния здоровья космонавтов. Исследователи хотели получить доступ к российским сегментам, поскольку в разных отсеках могут находиться разные микробы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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