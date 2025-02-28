В Госдуму внесли законопроект о защите россиян от бродячих собак

В Госдуму внесен законопроект по защите жизни и здоровья граждан от бездомных животных. Его подготовила группа депутатов, возглавляемая председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной.
«Проект федерального закона <...> „Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ разработан в целях усиления защиты жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Документ опубликован на официальном сайте.
Законопроект предусматривает возможность для законодательных органов субъектов РФ устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и принимать другие меры, обеспечивающие безопасность граждан. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи вместе с другими комитетами подготовить законы, которые бы защитили детей от нападения бездомных собак.
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