В Госдуму внесли законопроект о защите россиян от бродячих собак

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В Госдуму внесли законопроект для защиты россиян от бездомных животных
В Госдуму внесли законопроект для защиты россиян от бездомных животных Фото:

В Госдуму внесен законопроект по защите жизни и здоровья граждан от бездомных животных. Его подготовила группа депутатов, возглавляемая председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной.

«Проект федерального закона <...> „Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ разработан в целях усиления защиты жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Документ опубликован на официальном сайте.

Законопроект предусматривает возможность для законодательных органов субъектов РФ устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и принимать другие меры, обеспечивающие безопасность граждан. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи вместе с другими комитетами подготовить законы, которые бы защитили детей от нападения бездомных собак.

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В Госдуму внесен законопроект по защите жизни и здоровья граждан от бездомных животных. Его подготовила группа депутатов, возглавляемая председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной. «Проект федерального закона <...> „Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ разработан в целях усиления защиты жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Документ опубликован на официальном сайте. Законопроект предусматривает возможность для законодательных органов субъектов РФ устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и принимать другие меры, обеспечивающие безопасность граждан. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи вместе с другими комитетами подготовить законы, которые бы защитили детей от нападения бездомных собак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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