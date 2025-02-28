Трамп рассказал, чью сторону занимает в конфликте РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в конфликте России и Украины он занимает нейтралитет и выступает за интересы обеих стран. Об этом американский глава сообщил после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
«Я за Украину и за Россию», — сказал Дональд Трамп в беседе с журналистами Sky News. Он подчеркнул, что он является только посредником, и этот вопрос должен быть решен. Так президент США ответил на вопрос о том, чью сторону он занимает в конфликте.
Ранее Трамп заявил, что дела у США с Россией идут очень хорошо. Об этом пишет MK.RU.
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