Трамп рассказал, чью сторону занимает в конфликте РФ и Украины

Трамп заявил, что в конфликте на Украине он придерживается нейтралитета
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Трамп заявил, что поддерживает интересы и Украины, и России
Трамп заявил, что поддерживает интересы и Украины, и России Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что в конфликте России и Украины он занимает нейтралитет и выступает за интересы обеих стран. Об этом американский глава сообщил после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«Я за Украину и за Россию», — сказал Дональд Трамп в беседе с журналистами Sky News. Он подчеркнул, что он является только посредником, и этот вопрос должен быть решен. Так президент США ответил на вопрос о том, чью сторону он занимает в конфликте.

Ранее Трамп заявил, что дела у США с Россией идут очень хорошо. Об этом пишет MK.RU.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в конфликте России и Украины он занимает нейтралитет и выступает за интересы обеих стран. Об этом американский глава сообщил после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне. «Я за Украину и за Россию», — сказал Дональд Трамп в беседе с журналистами Sky News. Он подчеркнул, что он является только посредником, и этот вопрос должен быть решен. Так президент США ответил на вопрос о том, чью сторону он занимает в конфликте. Ранее Трамп заявил, что дела у США с Россией идут очень хорошо. Об этом пишет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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