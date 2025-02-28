Путин подписал закон о наказании до 5 лет за порчу имущества в порыве ненависти

В России ужесточили ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества по экстремистским мотивам. Теперь за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
«Внести ... изменение, дополнив его после слов „их хулиганских побуждений“ словами „по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы“, — говорится в законе. Текст опубликован на сайте правовых актов.
Закон вносит изменения в статью 167 Уголовного кодекса РФ, расширяя основания для уголовной ответственности. Теперь лица, совершившие умышленное уничтожение или повреждение имущества на почве ненависти или враждебности, а также направленные против определенных соцгрупп, могут быть осуждены на срок до пяти лет лишения свободы.
До внесения этих изменений, согласно прежним нормам, подобные преступления, если они повлекли за собой значительный ущерб, наказывались лишением свободы на срок до двух лет. Новый закон значительно ужесточает уголовную ответственность.
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