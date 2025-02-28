The Telegraph: беседа Трампа и Зеленского вышла за рамки худшего сценария

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме обернулась дипломатической катастрофой, сообщает британская газета Telegraph. По мнению издания, произошедшее вышло за рамки худшего сценария.
«Дипломатическая катастрофа. Нет другого способа это описать... Это выходит за рамки худшего сценария... Когда дым рассеялся, украинско-американские отношения остались лежать в луже крови», — пишет газета.
Согласно статье, взаимодействие между Трампом и Зеленским было настолько напряженным, что обострило отношения между двумя государствами. Газета также предполагает, что Трамп, известный своими шоуменскими навыками, мог предвидеть или даже спланировать такой исход событий, что вызывает сомнения в случайности происходящего.
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