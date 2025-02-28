Shot: обломки БПЛА влетели в жилой дом в Тверской области

Вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом в Тверской области. Об этом сообщили очевидцы.
«Обломки беспилотника повредили квартиру на шестом этаже девятиэтажки на улице Автодорожная в городе Удомля Тверской области. Происшествие произошло 28 февраля около 22:30», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что пострадавших, по предварительным данным, нет. Глава области Игорь Руденя информировал жителей о ликвидации БПЛА, сообщает канал.
Агентство направило редакционный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее ВСУ устроили массовую атаку беспилотников на регионы России. По данным Минобороны, за ночь 26 февраля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 128 дронов над территорией РФ.
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