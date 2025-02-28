28 февраля 2025

Белый дом выпустил обращение ко всем странам после скандала с Зеленским

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В Белом доме заявили, что всегда будут работать в своих интересах
В Белом доме заявили, что всегда будут работать в своих интересах Фото:
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Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

США не позволят другим странам использовать их в своих интересах. Об этом сообщили в официальном пресс-релизе Белого дома после неудачных переговоров между президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Трамп всегда будет отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает положение Соединенных Штатов в мире. И никогда не позволит, чтобы американский народ эксплуатировали», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

После проваленных переговоров США отменили сделку по редкоземельным металлам с Украиной и прекратили поддержку восстановления ее энергосистемы. Также на сайте Белого дома были опубликованы выдержки из разговора, где Трамп указывал на отсутствие у Киева собственных ресурсов без поддержки США.

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США не позволят другим странам использовать их в своих интересах. Об этом сообщили в официальном пресс-релизе Белого дома после неудачных переговоров между президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. «Трамп всегда будет отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает положение Соединенных Штатов в мире. И никогда не позволит, чтобы американский народ эксплуатировали», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома. После проваленных переговоров США отменили сделку по редкоземельным металлам с Украиной и прекратили поддержку восстановления ее энергосистемы. Также на сайте Белого дома были опубликованы выдержки из разговора, где Трамп указывал на отсутствие у Киева собственных ресурсов без поддержки США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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