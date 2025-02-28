Белый дом выпустил обращение ко всем странам после скандала с Зеленским

США не позволят другим странам использовать их в своих интересах. Об этом сообщили в официальном пресс-релизе Белого дома после неудачных переговоров между президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Трамп всегда будет отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает положение Соединенных Штатов в мире. И никогда не позволит, чтобы американский народ эксплуатировали», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.
После проваленных переговоров США отменили сделку по редкоземельным металлам с Украиной и прекратили поддержку восстановления ее энергосистемы. Также на сайте Белого дома были опубликованы выдержки из разговора, где Трамп указывал на отсутствие у Киева собственных ресурсов без поддержки США.
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