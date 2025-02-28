28 февраля 2025

Сенатор Грэм: Зеленский сделал почти невозможным дальнейшее сотрудничество с США

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Зеленский провалил переговоры с Трампом, полагает Грэм
Зеленский провалил переговоры с Трампом, полагает Грэм Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

После ссоры президента Украины Владимира Зеленского и главы Штатов Дональда Трампа в Белом доме сотрудничество двух стран оказалось под угрозой. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм, известный своей поддержкой Украины. 

«Америка хочет помочь вам, но то, как сегодня прошла встреча, — вы сделали почти невозможным оказание вам помощи», — сказал Грэм в интервью Fox News. Кроме того, он подчеркнул, что дальнейшее взаимодействие между США и Украиной при президенте Зеленском остается неопределенным.

На пресс-конференции с участием президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского произошел скандал. Трамп выразил неодобрение внешнему виду и позиции Зеленского в отношении конфликта. Подробности о конфликте — в материале URA.RU.

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После ссоры президента Украины Владимира Зеленского и главы Штатов Дональда Трампа в Белом доме сотрудничество двух стран оказалось под угрозой. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм, известный своей поддержкой Украины.  «Америка хочет помочь вам, но то, как сегодня прошла встреча, — вы сделали почти невозможным оказание вам помощи», — сказал Грэм в интервью Fox News. Кроме того, он подчеркнул, что дальнейшее взаимодействие между США и Украиной при президенте Зеленском остается неопределенным. На пресс-конференции с участием президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского произошел скандал. Трамп выразил неодобрение внешнему виду и позиции Зеленского в отношении конфликта. Подробности о конфликте — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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